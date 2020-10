"Halle, 9. Oktober - das Jahr danach"

Es ist ein Samstag im Mai 2020 und Sven Liebich, der Organisator der halleschen "Montagsmahnwachen", hat zu einer Demo gegen Corona-Maßnahmen zusammengerufen. "Igor, ich hab' doch nichts gegen dich, weil du Jude bist! Hast gehört? Im Gegenteil! […] Nein Igor! Igor, ich habe was gegen elendige SPD-Läuse, aber nicht gegen Juden, warum sollte ich was gegen Juden haben?" brüllt Liebich dem SPD-Politiker Igor Matviyets vor dem Rathaus in Halle an der Saale zu und filmt sich dabei. Er selbst trägt ein T-Shirt mit dem Bild von Anne Frank, darüber die Worte "Anne Frank wäre bei uns" und auf der Brust eines Demonstranten prangt der gelbe Stern mit dem Wort "Ungeimpft".

Einige Meter vom Rathaus entfernt hat das Bündnis "Halle gegen Rechts" einen Infostand aufgebaut und zwei Mitglieder halten ein Banner hoch: "Achtung! Sie betreten jetzt den verschwörungsideologischen Sektor!".

Solche und ähnliche Szenen spielen sich schon seit einigen Jahren auf dem halleschen Marktplatz ab. Doch seit dem 9. Oktober 2019 bekommen sie eine neue Dimension und Brisanz.

Der Anschlag und die Folgen

Rettungskräfte am Tatort in der Humboldtstraße am 09. Oktober 2019 Bildrechte: MDR/Stefan Hellem An diesem Tag versuchte ein Mann in Kampfmontur, ausgerüstet mit selbst gebauten Waffen und Sprengsätzen in die Synagoge einzudringen und stürmte in einen Dönerimbiss. Er tötete zwei Menschen, die zufällig vorbeilaufende vierzigjährige Jana L. und den zwanzigjährigen Auszubildenden Kevin S., der in seiner Mittagspause einen Döner essen wollte. Auf der Flucht schoss der Täter im Landsberger Ortsteil Wiedersdorf zwei weitere Menschen an, bevor er auf der Autobahn A 9 verhaftet werden konnte.

Christina Feist war am 9. Oktober mit etwa 50 Menschen in der halleschen Synagoge. Eigentlich wollten sie zusammen Yom Kippur feiern – den höchsten jüdischen Feiertag. Seit dem Anschlag ist Deutschland kein Ort mehr für sie zum Bleiben:

Ich vertraue absolut niemandem mehr, und das ist katastrophal. Und ich möchte nicht, dass das so ist. Aber es ist so. Es ist unangenehm. Es schränkt mich ein in dem, was ich tun kann. Das sind wahnsinnig lebenseinschneidende und lebensverändernde Dinge, die sich da tun. Christina Feist, Augenzeugin des Anschlags

So wie Christina Feist geht es einigen der Menschen, die am 9. Oktober in Halle überlebten oder Zeugen der Taten werden mussten. Die Besitzer des Kiez-Döners zum Beispiel, die Brüder Tekin, suchen Ablenkung in der Arbeit, die aber durch sinkende Gästezahlen immer weniger zu werden droht.

Seit dem Tag saßen wir hier meistens herum und haben nachgedacht. Wenn etwas mehr Betrieb ist, dann kannst du nicht nachdenken, du musst immer arbeiten, vorbereiten und dann vergisst du diese Tat. Am Abend bist du kaputt, dann gehst du nach Hause und schläfst einfach, denn wenn man kaputt ist, kann man gut schlafen. Ich hoffe, dass wieder Normalität kommt, damit wir nicht mehr an diesen Tag denken. Ismet Tekin, Augenzeuge des Anschlags

Teilnehmer der Demonstration von "Halle gegen Rechts" zum Gedenken an die Opfer des Anschlags vor dem Kiez-Döner am 13. Oktober 2019 Bildrechte: dpa

Ebenfalls bis heute tief betroffen: Andreas Splett. Er wohnt in der Ludwig-Wucherer-Straße, neben dem Kiez-Döner. Splett ist Profi-Fotograf und Kameramann, durch Zufall Augenzeuge. Seine Bilder waren die ersten, die den Täter zeigten. In den Wochen nach dem großen medialen Trubel um den Anschlag musste Splett auf den eigenen Accounts erfahren, wie krude Verschwörungsmythen ein Klima der Denunziation schaffen.

Das ist verbrecherisch, was die da treiben. Es ist am Rande der Kriminalität, was die da behaupten und tun. Es ist unmenschlich. Und ignorant. Andreas Splett, Augenzeuge des Anschlags

Andreas Splett geht inzwischen juristisch vor gegen Menschen, die ihn als Teil einer groß angelegten Inszenierung diffamieren und zum Beispiel – ohne jede Grundlage - behaupten, er wäre auch schon bei den Attentaten von Nizza und München als Fotograf dabei gewesen.

Halle wehrt sich gegen rechte Hetze

Zunehmend – so beschreibt es die MDR-Autorin Duška Roth - wachse in der Stadtgesellschaft das Bewusstsein dafür, dass Hetze in sozialen Medien oder bei Demonstrationen nicht länger schweigend ignoriert werden könne.

Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Täter aus dem Mansfelder Land und den immer wieder entgleisenden "Montagsmahnwachen" in Halle ist nicht gegeben. Aber welche mörderischen Konsequenzen das Konsumieren und Verbreiten von antisemitischen, rassistischen und menschenverachtenden Inhalten - ob im Netz oder sonst wo - hat, das führt gerade der Prozess gegen den Täter an jedem einzelnen Verhandlungstag vor Augen. Duška Roth, Autorin des Features "Halle, 9. Oktober – Das Jahr danach"