In Halle wird es am Samstag ein Solidaritätskonzert für ein friedliches und tolerantes Miteinander geben. Bei dem Open Air auf dem Marktplatz werden zum Beispiel Stars wie Max Giesinger oder Joris und Künstler der Oper Halle und des MDR Rundfunkchores auftreten. Außerdem haben bereits Alice Merton, Klan und verschiedene lokale Kulturschaffende zugesagt. Ziel ist es, nach dem Anschlag in Halle gemeinsam ein Zeichen gegen Hass zu setzen.

Bei dem Anschlag in Halle am 9. Oktober hatte ein Mann zunächst die Synagoge der Stadt angegriffen. Nachdem er sich keinen Zugang verschaffen konnte, erschoss er vor dem Gotteshaus eine Passantin und kurz darauf einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der Beschuldigte gestand die Tat und gab rechtsextremistische und antisemitische Motive an.