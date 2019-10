Ein Tag im Jahr 1985 – im Prenzlauer Berg findet der Sportwettkampf zwischen Jugendlichen aus Ost- und Westberlin statt – an diesem Tag planen Marc und zwei Freunde eine gewagte Entführung. Marc droht die Einweisung ins Erziehungsheim, weil er immer wieder gegen das politische System der DDR rebelliert. Auf dem Mannschaftsfoto des West-Teams haben die drei den fünfzehnjährigen Ben entdeckt, der, wie ein Wunder, Marc absolut ähnlich sieht.

Marc soll nun in Bens Klamotten und mit seinem Pass nach Westberlin fahren und dort Kontakt zu seiner Mutter aufnehmen. Ben, als Westberliner, kann sich in Ost-Berlin den Behörden stellen und dann sowieso problemlos ausreisen. Das erhoffen sich Marc und seine Freunde, aber ihr Plan geht nicht auf. Kommt Marc ohne Komplikationen im Westberliner Sportinternat an, so landet Ben im Jugendwerkhof, im sogenannten "Kinderknast".

Aus "Todesstreifen" von Helen Endemann "Was machen Sie da!?" Es kommt wie ein Krächzen aus meinem Hals. "Ruhe." Der Mann hält mir das Gerät an den Kopf, und als ich zurückweichen will, hält der andere mich fest. Er krallt seine Hand in die Haare auf der anderen Kopfseite. Der Mann schert mir Büschel um Büschel vom Kopf, die auf das weiße Laken und den braunen Linoleumboden fallen wie Herbstlaub. Mein Kopf fühlt sich Stück für Stück nackter an. … Ich kann mich nicht wehren. Für diese Menschen hier bin ich weniger als nichts. Sie können mit mir machen, was sie wollen.

Festgefahren im Leben eines anderen

Auf der Polizeistelle begegnet Ben, der für eine Woche nach Hause darf, dann völlig entstellt Irma Zimmer, der Oma von Marc. Sie erkennt sofort, dass dieser Junge nicht ihr Enkel ist. Als er ihr alles erzählt, stellt sie erst mal die schuldbewussten Freunde von Marc zur Rede.

Aus "Todesstreifen" von Helen Endemann "Ich schwör dir, wir dachten, du spazierst hier noch am selben Abend raus und zurück in den Westen." Der Junge mit den widerspenstigen strohblonden Haaren, der Sascha heißt, sieht fast komisch aus, wie er erst mich und dann Irma mit flehenden Augen ansieht. "Ehrlich Frau Zimmer, das haben wir nicht gewollt."

Helen Endemann erklärt die deutsch-deutsche Teilung in Romanform. Bildrechte: rororo rotfuchs Auf der Westseite hingegen schlägt sich Marc durch Bens fremdes Internatsleben. Bens Freund Andi weiß gleich, dass der rothaarige Junge nicht Ben ist. Aber er hilft ihm bei der leider vergeblichen Suche nach der Mutter. Sie hatte die DDR vor Jahren illegal verlassen.



In dieser völlig verzwickten Lage wird langsam klar: Marc und Ben stecken im Leben des jeweils anderen fest. Andi kann Bens Eltern nicht erreichen, und so beschließt er, als Tagestourist nach Ostberlin zu fahren. Er trifft sich mit Ben und bringt seinen Pass mit.



Aber der Freund kann nicht einfach so zurückkehren. Er braucht den Passierschein, den er am Grenzübergang Friedrichstraße bei der Einreise in die DDR ausgefüllt hat und der bei der Ausreise kontrolliert wird.

Aus "Todesstreifen" von Helen Endemann Wir drehen uns im Kreis. Ich könnte schreien. … "Bist du okay, abgesehen davon?" Andi sieht mich unglücklich an. "Abgesehen davon, dass ich in der DDR gefangen bin? Und demnächst wieder ins Heim muss, wo sie einen nachts überfallen und halbtot prügeln? Ja, mir geht's blendend."

Spannend und nah an der Realität

Zum Glück ist Marcs Oma gerade 60 geworden, das heißt, sie darf nun endlich von Ost- nach Westberlin reisen und Marc sehen. Nach diesem Treffen entscheidet sich Marc zu einem folgenschweren Schritt.

Helen Endemann erzählt die spannende wie realitätsnahe Doppelgänger-Geschichte aus der Sicht von Marc und Ben. Immer wieder fließen in die fiktive, teilweise auch komplizierte Handlung erklärende Passagen ein, damit der Leser verstehen kann, warum die glaubhaften Figuren auf der West- wie Ostseite Berlins bedingt durch die Mauer gerade so und nicht anders handeln müssen. Das Jugendbuch ist im Präsens verfasst, und der Leser erlebt so hautnah mit, was in den Köpfen von Marc und Ben vorgeht und wie sich beide einfach nicht unterkriegen lassen.