Als Sohn eines Schneiders wurde Helmut Richter am 30. November 1933 im mährischen Freudenthal geboren. Der Vater starb früh. Mit seiner Mutter wurde Richter kurz nach Kriegsende als Sudetendeutscher vertrieben. Nach mehrwöchiger Irrfahrt landete er in einem Dorf an der Elbe in Sachsen-Anhalt. Zunächst verdingte er sich als Landarbeiter und Maschinenschlosser, nach dem Besuch der Arbeiter- und Bauern-Fakultät studierte er Physik in Leipzig und war danach als Prüfingenieur tätig. Anfang der Sechziger Jahre entdeckte er seine Begabung fürs Schreiben und begann, am "Johannes R. Becher"-Institut für Literatur in Leipzig zu studieren. Sein prägender Lehrer war der Dichter Georg Maurer. Ab 1970 leitete Richter dort selbst das Lyrik-Seminar.



Als freiberuflicher Autor begann Richter mit einer Reportage über eine Großbaustelle, auf der Polen, Russen, Ungarn und Deutsche mehr oder weniger gemeinsam arbeiten. Honecker persönlich intervenierte, das Buch wurde eingestampft. Richter aber blieb beim Thema der proklamierten Völkerfreundschaft, weil er – wie er später erzählte – der Meinung gewesen sei, bis diese neue versöhnte, sozialistische Völkerfamilie erreicht sei, "wird noch über viele Brücken gegangen werden müssen". Das Thema variierte Richter 1975 in der Liebesgeschichte zwischen der Deutschen Gitta und dem Polen Jerzy. Für den Titel "Brücke zwischen zwei fernen Ufern", gemeint sind Oder und Neiße, wurde ihm erneut der Kopf gewaschen. Dennoch wollte der DDR-Fernsehfunk Richters Liebesgeschichte, obwohl sie in einer Trennung endet, gerne erzählen. In einer Zeit, die es politisch gesehen in sich hatte – zwischen Biermann-Ausbürgerung, Manfred-Krug-Ausreise oder Bahro-Verhaftung – schrieb Richter das Szenarium für den Film.