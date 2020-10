MDR KULTUR: "Wir sind ein Land, das ist geglückt." So einfach hat es der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Bundestag formuliert. Aber nicht alle sind in der Lage, so ein fröhlich-positives Resümee zu ziehen. Wie blicken Sie als Historiker auf den Prozess der Deutschen Einheit: Wie nah, wie fern ist Ihnen das Thema?

Ilko Sascha-Kowalczuk: Für mich persönlich ist das relativ weit weg gerückt. Ich trauere gar nichts hinterher. Ich hatte in den letzten 30 Jahren mehr oder weniger Glück. Als Historiker schaue ich natürlich anders auf diesen Prozess und muss feststellen: Die Lage ist wohl besser als die Stimmung. Zwei Drittel der Ostdeutschen glauben, sie sind Bürger zweiter Klasse. Zugleich sagen 80 Prozent der Ostdeutschen, ihnen gehe es gut oder sogar sehr gut, sozial und materiell gesehen. Fragt man die gleichen Ostdeutschen danach: Wie geht es Ostdeutschland? Dann sagen wieder fast 80 Prozent, Ostdeutschland geht es schlecht. Daran sieht man, irgendetwas liegt im Argen. Das lässt sich offenbar nicht nur mit wirtschaftlichen Indikatoren erklären. Und da sind wir dann wieder am Anfang des Vereinigungsprozesses. Der ging Holterdiepolter und hat viele Verletzungen hinterlassen, die erst langsam vernarben oder eben auch immer wieder aufreißen.

Dass die Nachwende-Jahre traumatisch waren, ist unbenommen, aber dass sie immer noch so stark nachwirken?

Menschen in solchen Übergangssituationen sind stark mit existenziellen Fragen beschäftigt. Spätestens mit dem Tag der Währungsunion am 1. Juli 1990 änderte sich für alle Ostdeutschen alles. Die alten Autoritäten galten nicht mehr, die alten Werte auch nicht. Millionen Menschen haben ihren Job verloren, mussten umlernen. Viele sind gewissermaßen aufs Altenteil geschoben worden, obwohl sie erst Anfang 50 waren.



Und wir wissen aus der Forschung zu Umbrüchen, dass Menschen erst in dem Moment anfangen, sich um andere Fragen zu kümmern, also gewissermaßen auch um ihr Seelenheil, wenn sie sozial angekommen sind. Das war in Ostdeutschland erst ab dem Jahr 2005 der Fall, als sich Ostdeutschland wirtschaftlich zu erholen begann. Die Arbeitslosenzahlen gingen signifikant nach unten, zugleich beobachten wir, dass ein bedeutsamer Teil der Ostdeutschen anfängt, sich sichtbar vom neuen politischen System zu entfremden. Damit schlagen wir uns gewissermaßen bis zum heutigen Tag rum.

Ist das Ossi-Wessi-Ding nicht aber auch ein Konstrukt, das künstlich genährt wird?

Da ist was dran. Die D-Mark kam am 1. Juli 1990 nicht von allein. 75 Prozent der Ostdeutschen wollten, dass das so schnell passiert. Aber sie haben mit den Folgen nicht gerechnet. Denn die D-Mark kam nicht allein, sondern es brauchte die Institutionen, die ihre Stabilität garantierten. Deswegen kam es zu einer Währungs-, Wirtschafts-, Sozial- und später dann auch zu einer Rechtsunion.

Das war aber auch ein Prozess, der auf einer abstrakten Ebene Ostdeutschland zwischen Kap Arkona und Fichtelberg sozusagen homogenisierte. Damit wurden auch die Ostdeutschen zu einer irgendwie homogenen Masse, obwohl auch die Gesellschaft im Osten eine heterogene war. So wurde der Ostdeutsche als Prototyp erfunden. Das sieht man auch sehr schön daran, dass der Ostdeutsche oft überall auf der Welt der Ostdeutsche ist, während ein Westdeutscher im Ausland wahrscheinlich eher sagen würde, er sei aus Bayern oder Schleswig-Holstein.

Diese Konstruktion hatte durchaus eine Funktion und sie wird auch nach wie vor weiter befördert. Wenn Sie genau in die Bundestagsdebatte zur Einheit hineinhören, sprechen da manche "Westler" immer noch sehr paternalistisch über den Osten, indem sie Lob verteilen. Für mich ist das ein vergiftetes Lob, weil es sozusagen immer noch an "die Anderen" geht.

Wenn wir heute auf Indikatoren wie Einkommen oder Kapitalbildung schauen, stellen wir immer noch die alte innerdeutsche Grenze fest. Aber es gibt eben auch ganz viele andere Grenzen, wenn wir zum Beispiel auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land schauen. Die Landflucht ist überall in Deutschland ein Problem. Das heißt, wir müssen in den gesellschaftspolitischen Debatten wegkommen davon, über Ost und West zu reden, sondern die Probleme konkreter lokalisieren und regionalisieren. Dann kommen wir auch von dieser mir mittlerweile anachronistisch erscheinenden Rede von Ostdeutschland und dem Osten weg.

Wenn das Wirtschaftliche aber die Schlüsselfrage bleibt, was ist zu tun?

Wir müssen realisieren, dass wir uns in einer zweiten Phase der Transformation befinden, mitten in einer globalen, digitalen Revolution. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Es geht nicht mehr darum, dass wir den Anschluss suchen oder darum, Ostdeutschland auf das Niveau von Westdeutschland zu bringen. Diese Lücke lässt sich nicht so ohne Weiteres schließen, man muss eigene Stärken entwickeln. Eine könnte sein, sich auf neue Technologien zu konzentrieren. Schauen Sie auf dieses Milliardenpaket für die Digitalisierung des Schulunterrichts, da sind gerade erst ein paar Millionen abgerufen. Da anzusetzen wäre meines Erachtens ein strategisch anderer Ansatz, der auch zu einem anderen Selbstbewusstsein führt. Die Einheit liegt nicht in der Angleichung, sondern in der Vielheit.