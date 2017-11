Bildrechte: MDR/Thekla Harre

Einem breiten Publikum ist Jörg Schüttauf als Hauptkommissar Fritz Dellwo aus dem Frankfurter "Tatort" (2001-2010) bekannt. 1961 in Karl- in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, geboren, besuchte er die Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig, die er 1986 abschloss. Anschließen spielte er am Hans Otto Theater in Potsdam und am Maxim-Gorki-Theater in Berlin.



Noch während des Studiums gab er sein Kinodebüt in Peter Kahanes Komödie "Ete und Ali“(1985). Mit der Hauptrolle in der TV-Produktion "Lenz", für die er den Adolf-Grimme-Preis erhielt, gelang ihm 1992 der gesamtdeutsche Durchbruch. In den Folgejahren spielte er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, zum Beispiel in der Vorabendserie "Der Fahnder" (1992-1996), Jo Baiers "Der Laden" (1998) und im Kinofilm "Berlin is in Germany" (2001). Für seine Hauptrolle in der aktuellen Kinokomödie "Vorwärts immer!" wurde er 2017 mit dem Bayrischen Filmpreis ausgezeichnet.



Beim MDR hat Jörg Schüttauf als Sprecher in zahlreichen Hörspielproduktionen mitgewirkt, darunter "Alter Ford Escort dunkelblau" von Dirk Lauke (2008), "Der kleine Fallschirmspringer" von Albert Wendt (2013), sowie - ebenfalls in der Rolle des Lothar - in Holger Böhmes Hörspiel "Der Kormoran" (2013).