Ins Rennen um den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden geht in diesem Jahr die MDR-Produktion "Die Entgiftung des Mannes". Um den Preis für Radiokunst konkurrieren außerdem "Audio.Space.Machine" (Deutschlandfunk) und "Das Ende von Iflingen". Wie die Medienstiftung (NRW) dazu am Donnerstag mitteilte, wird die undotierte Auszeichnung am 24. Juni wegen der corona-bedingten Einschränkungen erstmals via Podcast vergeben.