“How to Sell Drugs Online (Fast)” - so heißt das neue Netflix Original, das in sechs halbstündigen Folgen die Geschichte von "Shiny Flakes" nachzeichnet. Der Protagonist heißt Moritz, trägt also den gleichen Vornamen wie der Drogenhändler, auf dessen Geschichte die Serie basiert. Und doch hat sich das Autorenteam (das auch hinter dem "Neo Magazin Royale" steckt) reichlich künstlerische Freiheiten genommen, allen voran der Handlungsort: Anders als der reale Moritz S. startet der Serien-Moritz seinen Versandhandel nicht vom Leipziger Stadtteil Gohlis aus, sondern in der fiktiven Kleinstadt Rinseln.

Die Dramaturgie funktioniert

Serienautor Stefan Titze erklärt, dass dieser Ortswechsel vorgenommen wurde, um einen stärkeren Kontrast zu erreichen: zwischen den begrenzten Möglichkeiten in der realen Welt und den unbegrenzten Möglichkeiten im Internet. Manche Leipzigerinnen und Leipziger mögen deswegen enttäuscht sein, die Geschichte vom Drogenhändler ShinyFlakes kennt man schließlich aus der Lokalpresse.

Maximilian Mundt mimt den nerdigen Protagonisten Moritz. Bildrechte: Bernd Spauke Doch die Entscheidung tut der Serie tatsächlich gut. Der kleinstädtische Charakter der Drehorte macht die Handlung greifbarer. Andere Änderungen sind der Dramaturgie ebenfalls zuträglich, so bekommt Moritz einen besten Freund an die Seite, mit dem er den Onlinehandel gemeinsam aufbaut: Lenny, der unheilbar krank ist.

Aus Liebe zum Dealer werden?

Anders als die realen Gerichtsprozesse nahelegen, steht außerdem eine Liebesgeschichte im Fokus der Handlung. Und da beginnt die Serie leider, gefällig zu werden. Die bereits mit "Fack Ju Göhte" bekannt gewordene Lena Klenke spielt Moritz' Ex-Freundin Lisa. Dass diese als Grund für Moritz illegale Aktivitäten herhalten soll, ist wirklich mit der Brechstange herbeigedichtet. Klar, Romantik ist ein einfaches Mittel um die Zuschauerinnen und Zuschauer zu unterhalten und auch völlig legitim. Die moralischen Prozesse, die der reale Moritz durchlaufen haben muss, wären aber der deutlich spannendere Fokus gewesen.

Und noch eine Schwäche hat "How to Sell Drugs Online (Fast)": Fans des US-amerikanischen Serienhits "Breaking Bad" dürften viele Déjà-Vu-Momente erleben. Etwa beim Polizisten in der eigenen Familie.

Von den Erfolgreichen lernen

Bjarne Mädel überzeugt als Kleinkrimineller. Bildrechte: Bernd Spauke Was in der Handlung von "Breaking Bad" funktioniert hat, das funktioniert auch hier, so viel muss man den Autoren lassen. Das Geschäft wächst, die Geschäftspartner werden schicker. Zum Ende der ersten Staffel hin beziehen Moritz und Lenny ihre Ware von eleganten Großdealern aus Rotterdam, während sie zu Beginn noch mit dem psychopatischen Kleinkriminellen Buba Handel treiben (letzterer übrigens wundervoll verschroben dargestellt von Bjarne Mädel). Schauspielerisch gibt es allgemein überzeugende Leistungen zu sehen, etwa Hauptdarsteller Maximilian Mundt als stereotyp-nerdiger Protagonist. Allen voran spielt aber Lena Klenke in der Rolle der Lisa unglaublich stark auf.

Eine angemessene Herangehensweise

Die eigentliche Stärke von "How to Sell Drugs Online (Fast)" liegt aber weder im Schauspiel, noch im Drehbuch, sondern in der visuellen Umsetzung. Etwa bei der äußerst ästhetischen Darstellung eines Ecstasy-Rauschs mit buntem Farbspektakel, oder bei den dynamischen Schnitten einiger Einspieler, in denen die Kamera den Lieferweg der Drogen nachverfolgt und ihre Auswirkungen zeigt, oder bei der effektiven Einbindung von Social Media Benutzeroberflächen, die gerade viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer sicherlich mitnimmmt.