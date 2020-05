Der 85 Jahre alte Gläserne Mann des Deutschen Hygiene-Museums Dresden wird derzeit konserviert. Wie Museumsdirektor Klaus Vogel am Freitag mitteilte, sei das durchsichtige Modell von 1935 sehr fragil und könne nicht im klassischen Sinn restauriert werden. Denn die lebensgroße anatomische Figur sei nicht wie der Name nahe lege aus Glas, sondern aus einem sehr brüchigen Kunststoff – mit Drähten aus Aluminium im Innern.

Die Arbeiten am "Gläsernen Mann" begannen im April und sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. Sie sind Teil eines mehrjährigen Forschungsprojektes zur Bewahrung von Objekten aus Kunststoff, das noch bis 2021 läuft. Der "Gläserne Mann" von 1935 gehört Museumsdirektor Vogel zufolge zu den "Ausstellungsikonen des 20. Jahrhunderts". Er sei 1936 in Stockholm und 1937 auf der Weltausstellung in Paris zu sehen gewesen. 1950 sei der Kunststoffmann an eine Schaustellerfamilie verkauft und später mehrfach in Finnland gezeigt worden. Die Figur kehrte demnach erst nach einem Ankauf 2009 ins Deutsche Hygiene-Museum nach Dresden zurück. In den Werkstätten des Museums wurden vor und nach dem Zweiten Weltkrieg laut Vogel etwa 130 menschliche Gläserne Figuren hergestellt sowie etliche durchsichtige Kühe und Pferde, sogar ein gläserner Motor. 38 Gläserne Figuren sind noch erhalten.