Für Ian McEwan ist Goethe einer der größten Intellektuellen, den es je gegeben habe. Das sagte der britische Schriftsteller MDR KULTUR im Vorfeld der Verleihung der Goethe-Medaille am Freitag.

Beeindruckt von Goethes Neugier

McEwan zeigt sich vor allem von Goethes Neugierde beeindruckt. Dabei sieht er auch Parallelen zu seinem eigenen Werk: "Ich denke, wenn man keine Neugierde mehr spürt, ist das Leben wahrscheinlich vorbei. Für mich ist Wissenschaft eine Form von organisierter Neugierde. Und Literatur eine besondere Form der Beschäftigung, die viel mit Neugierde zu tun hat. Als eine Erkundung des menschlichen Daseins verfolgt die Literatur ganz ähnliche Ziele."

Liebe zur deutschsprachigen Literatur

Mit Goethe verbindet McEwan auch sein Interesse für zahllose Wissensgebiete. In seinen Büchern behandelt er nicht nur Fragen der Literatur, sondern setzt sich mit der europäischen Geschichte, mit Religion und politischer Gewalt auseinander. Außerdem beschäftigt sich der Brite immer wieder mit deutschsprachiger Literatur - so auch in seinem jüngsten Roman, in dem er Franz Kafkas Erzählung "Die Verwandlung" umkehrt.

McEwan wurde 1948 im englischen Aldershot geboren. Zahlreiche seiner Erzählungen wurden bereits verfilmt, darunter "Abbitte" oder zuletzt "Am Strand". Darin wirft er einen Blick auf die britische Klassengesellschaft und ihre lähmende, verklemmte Sexualmoral, die in seinem Roman das Glück zweier Menschen zerstört. Der Schriftsteller wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Bücherpreis. McEwan ist auch Ehrendoktor der University of Sussex.

