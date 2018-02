Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernard macht sich in seinem Buch "Komplizen des Erkennungsdienstes" auf die Suche in die Vergangenheit, um aktuelle Methoden der Selbstdarstellung und Selbstbeobachtung in digitalen Zeiten zu ergründen.



Dabei stellt er fest, dass es noch gar nicht so lange ist, dass Profile dazu benutzt wurden, um Fehlverhalten zu dokumentieren, etwa in der Kriminologie oder der Psychiatrie. Ein Blick in die Geschichte, so Bernard, zeigt, wie sich das Profil verändert hat.