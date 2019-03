Erste Glückwünsche kamen von der Intendantin des Wiener Burgtheaters, Karin Bergman, die erklärte, sie erinnere sich an Rollen, die Harzer "taumelnd, sich verlierend, wütend und ratlos - ganz eigen, ganz unverwechselbar, ganz Harzer, zutiefst berührend und am Ende triumphal" verkörpert habe: "Ich wusste, dass Bruno Ganz eine vollkommene Wahl treffen wird, auch wenn ich mir den Iffland-Ring erstmals gut an einer Frauenhand hätte vorstellen können, sagte sie weiter.

Harzer ist seit 2009 festes Mitglied des Ensembles am Thalia Theater in Hamburg und stand in Österreich unter anderem am Wiener Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne. Harzer, 1972 in Wiesbaden geboren, besuchte die Otto-Falckenberg-Schule in München. Nach dem Studium wurde er von Dieter Dorn an die Münchner Kammerspiele verpflichtet. Zwischen 2001 und 2004 mimte er im "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen "den Tod". Auch in Filmen wie Hans-Christian Schmids "Requiem" war er zu sehen. Zuletzt spielte er in der TV-Serie "Babylon Berlin" den Arzt und totgeglaubten Bruder von Kommissar Gereon Rath. 2012 sprach er den Stephen Dedalus im Hörspiel "Ulysses" nach James Joyce, dem mit einer Laufzeit von mehr als 22 Stunden bis dahin längsten Hörspiel des Südwestrundfunks und einer der aufwändigsten Hörspielproduktionen der ARD.