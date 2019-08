Zugleich sprach sich Kowalczuk gegen eine Ostquote bei der Besetzung von Eliten-Posten aus. Zwar fehlten in den Führungspositionen von Militär, Rechtswesen, Wissenschaft und Wirtschaft Ostdeutsche. Dennoch könne man heutzutage nicht mehr "den Ostdeutschen" gewissermaßen technokratisch bestimmen: "Wenn jemand 1992 geboren wurde, und er hat eine Mama, die kommt aus Riesa, und einen Papa aus Regensburg – ja, was ist der dann?"

Aus Kowalczuks Sicht kann der Umbruch in Deutschland gerade in der Gegenwart besonders lehrreich sein: "Wir befinden uns alle gerade in Europa und überall auf der Welt in einem großen Umbruchsprozess. Und von diesem Umbruchsprozess in Ostdeutschland kann man eben glaube ich auch viel lernen." Es sei wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen, "um diese Erfahrung produktiv zu machen."