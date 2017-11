Mit zwei Traditionen könnte Sachsen-Anhalt bald offiziell das Immaterielle Kulturerbe der Unesco bereichern: das Birkenblattblasen und der Grasedanz. Sie gehören zu insgesamt fünf Anträgen für die Aufnahme in die Liste, so das Kulturministerium am Freitag in Magdeburg. Eine Expertenkomitee prüft nun eine mögliche Aufnahme.