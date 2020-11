Ingo Schulze : Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Fata Morgana. Denn manche dieser Termine müssen nun schon zum zweiten Mal verschoben werden. Es ist traurig, denn ich lese sehr gerne (vor Publikum). Es ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Manche Veranstalter versuchen, virtuelle Angebote zu machen. Da ist ein bisschen was möglich und da freue ich mich dann schon regelrecht drauf.

Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Auch für mich ist das wichtig. In Deutschland ist das ziemlich einmalig. In anderen Ländern kennt man das gar nicht so. Das gehört dazu. Es ist immer eine Anregung – und es ist schon auch existenziell.