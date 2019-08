Zum Projekt Intendantenbefragung MDR KULTUR hat in einer repräsentativen Erhebung die Intendantinnen und Intendanten der 32 Stadt- und Landes- und Staatstheater in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen befragt. In 16 Fragen wollten wir unter anderem wissen, ob die Theaterleitungen angesichts der aktuellen politischen Debatten die Freiheit der Kunst in Gefahr sehen, ob es an der Zeit für neue Finanzierungsmodelle ist, und ob die Idee, Theaterbesuche in Zukunft kostenlos zu machen, Unterstützung findet. Die Ergebnisse der Befragung geben wir in diesem sowie in weiteren Artikeln (siehe unten) wieder. Die Befragung wurde durchgeführt von Opernredakteurin Bettina Volksdorf und Theaterredakteur Stefan Petraschewsky.