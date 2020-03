Die AfD dreht ja viele Themen sehr stark als kulturelle Debatte um, etwa Klima, Migration, Gender oder ostdeutsche Kränkungsgeschichte. Da geht es dann um Fragen wie 'Wer sind wir, wie wollen wir leben, wo ist der Sinn?' Wie wird sich Ihre Regierung dazu positionieren?

Ich würde nicht sagen, dass die AfD dieses Thema gesellschaftspolitisch spielt, es ist auch keine Erfindung dieser Partei. Jüngst ist ein Aufsatz über Freiheit von Erich Fromm wieder erschienen, in dem viel über die Themen steht, die uns heute beschäftigen. Insofern ist das immer ein Thema, für jede Regierung. Auch natürlich für unsere rot-rot-grüne Minderheitsregierung, die mit der CDU einen Stabilitätsmechanismus verabredet hat und versucht hat, lagerübergreifend das sehr unruhige Gewässer in Thüringen in eine gewisse Form der demokratischen Beruhigung zu bringen. Nicht als Stillstand, sondern als Zustand, in dem Demokratinnen und Demokraten miteinander reden können. Auch über das, was sie beschäftigt, in sehr unterschiedlichen Auffassungen.

Was können Sie sich für die Kultur denn vornehmen, wo Ihre Regierung doch keine Zeit und keine Mehrheit hat, und wo der Wahlkampf wahrscheinlich weitergeht?

Die Mitarbeiter des Theaters Rudolstadt bekommen seit Jahren weniger Geld als viele Kollegen. Hier eine Szene aus der Inszenierung "Die Bibel" aus dem Jahr 2017. Bildrechte: dpa Ein Beispiel: Die Gewerkschaften an den Theatern und Orchestern haben mit mir im vergangenen Jahr vereinbart, dass wir in diesem Jahr einen Tarif-Trialog durchführen wollen. Das heißt, die Gewerkschaften, die Kommunen als Träger und wir als Land setzen uns gemeinsam hin und reden darüber, wie die Tarifentwicklung und die Rückkehr zum Flächentarif für die Theater in den nächsten Jahren praktisch organisiert werden kann. Wir haben das Glück, dass wir einen Theatervertrag haben, der noch bis Ende 2023 läuft, so dass wir eine gute Ausgangslage haben. Also haben wir in diesem Jahr die Gelegenheit, etwas vorzubereiten, was dann im nächsten Jahr praktisch wird. Das finde ich nicht das Schlechteste. Manchmal gilt ja auch – wenn ein Plan nicht funktioniert, dann denk' dir halt 'nen neuen aus. Und so wenden wir die schwierige Situation hier in Thüringen in etwas Gutes.

Für die neue Mitteldeutsche Schlösserstiftung mit Sachsen-Anhalt muss ja ein Staatsvertrag erarbeitet werden. Wird es da vorangehen?

Auf jeden Fall wird es das! Nicht zuletzt, weil in Sachsen-Anhalt ja im nächsten Jahr gewählt wird. Wir haben den klaren Auftrag, in diesem Jahr die Stiftung staatsvertraglich und damit gesetzlich durch den Landtag zu bringen. Das ist ja auch etwas, was man wissen muss: Egal, wie unruhig es auf politischer Ebene ist – ein Verwaltungsapparat arbeitet auch weiter. Insofern haben die sehr klugen Kolleginnen und Kollegen der Kulturabteilung der Staatskanzlei mit der sachsen-anhaltischen Staatskanzlei gut zusammengearbeitet. Deswegen denke ich, dass wir in diesem Jahr zu einer gesetzlichen Regelung kommen werden.

Sie haben nun eine neue Staatssekretärin für Kultur, Tina Beer. In deren Vita kommt Kultur nur insofern vor, als dass Sie ihre persönliche Referentin und Büroleiterin gewesen ist. Was spricht außerdem für sie?

Für Tina Beer spricht, wie für alle politischen Akteure, dass es vor allem darauf ankommt, einen Verwaltungsapparat als Staatssekretärin führen zu können. Und das hat sie in der Staatskanzlei in den vergangenen Jahren sehr gut bewiesen. Sie ist eine starke Analytikerin, sehr durchsetzungsstark, und jemand, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann und will. Sie ist außerdem in den vergangenen fünf Jahren mit den Kulturakteuren der Staatskanzlei, aber auch mit vielen Kulturschaffenden in permanentem Austausch gewesen. Und die Reaktionen, die nun von ihnen gekommen sind, lauten – "Toll, dass Frau Beer als junge Frau so eine Führungsposition einnehmen kann und damit auch ein Generationswechsel stattfinden kann!" Das hat mich bestärkt, dass diese Entscheidung des Ministerpräsidenten die richtige war.