Der Tod ist einerseits in den letzten Jahrzehnten aus dem Leben verdrängt worden, er wird nicht mehr angesehen als essentieller Bestandteil des Lebens, sondern letztlich als Abbruch. Aber andererseits muss man sagen, dass es seit ein paar Jahren wieder zu einer stärkeren Beschäftigung mit dem Tod kommt. Wissenschaftlich etwa durch die Thanatologie, die Lehre vom Tod. Und auch im Fernsehen zum Beispiel durch Krimis wie den Tatort.

Vielleicht steht die inflationäre Auseinandersetzung mit dem fremden Tod als Ausgleich für die fehlende Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Insgesamt beobachte ich aber, dass Menschen heute eher als vor 30, 40 Jahren bereit sind, über ihr Lebensende zu sprechen. In unserer säkularen Welt wirkt der Tod natürlich für viele bedrohlicher als das früher der Fall war.

Meine Idee ist, dass diese Ökonomisierung das persönliche Ehrenamt als Gegengewicht braucht und somit dann in den Hintergrund tritt. Aber an sich ist es ja nicht schlecht, wenn mit einer Professionalisierung auch eine gewisse Ökonomisierung Hand in Hand geht.