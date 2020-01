Das Jahr der Industriekultur 2020 ist aus Sicht der sächsischen Kulturstiftung ein Impuls für langfristige Förderungen. Der Direktor der Stiftung, Manuel Frey, sagte MDR KULTUR, die Industriekultur solle auch über das sächsische Themen-Jahr hinaus gefördert werden: "Wir haben hier in Sachsen einen wirklich reichen Schatz aus 500 Jahren Industriekultur. Um den zu heben, braucht es eine gewisse Sichtbarkeit, und dafür ist das Jahr der Industriekultur besonders geeignet", so Frey.

Es gehe vor allem darum, auf die Vielzahl an Initiativen hinzuweisen. Die gebe es nicht nur in den großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum: "Dort sind Menschen, die sich oftmals seit vielen Jahren mit dem Thema Industriekultur in ihren Gemeinden beschäftigen", so Frey. Sie kümmerten sich um Brachen oder um den Erhalt alter Handwerke. "Das ist alles bewahrenswert, gehört zum sächsischen Kulturerbe dazu und muss wirklich auch in die Zukunft gebracht werden."

Eine neue Chance für alte Industriebauten

Die alte Leipziger Baumwollspinnerei ist schon seit langem ein Ort der Kultur. Bildrechte: dpa Das Jahr der Industriekultur in Sachsen könne also den ländlichen Raum stärken. Vor allem in Westsachsen seien viele kleinere Gemeinden von Industriekultur geprägt, so Frey weiter. Für eine langfristige Entwicklung müssten allerdings viele Akteure zusammenkommen: "Wo sich begeisterte Menschen für ein Gebäude, eine Industriehalle oder einen ganzen Industriebereich engagieren, kann wirklich etwas entstehen – ein Ort, der für Touristiker, vielleicht sogar für künftige Unternehmer von Bedeutung ist." Als gelungenes Beispiel nannte der Direktor der sächsischen Kulturstiftung die Energiefabrik Knappenrode in der Lausitz.