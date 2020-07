Am Wochenende beginnt die Jahresausstellung der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Doch in diesem Jahr muss wegen der Corona-Pandemie vieles auf andere Art und Weise stattfinden. So ist die Besucherzahl beschränkt. Zudem gibt es weniger Gespräch von Angesicht zu Angesicht, dafür mehr digitale Konversation. Außerdem mussten neue Möglichkeiten gefunden werden, die Kunst der Studierenden erfahrbar zu machen.

Diplomausstellung "Close to the Bone" in der Burg-Galerie im Volkspark

Bildhauer Tareq Alghamian vor seiner Kammer der Linien Bildrechte: MDR/Ole Steffen Ein Teil der Jahresausstellung sind die Werke der Diplomandinnen und Diplomanden, die ab Samstag unter dem Titel "Close to the Bone" in der Burg-Galerie im Volkspark zu sehen sind. Wegen der Hygiene-Maßnahmen dürfen nicht mehr als 14 Personen die Galerie gleichzeitig betreten.



Eines der Highlights dieser Ausstellung hat der Bildhauer Tareq Alghamian geschaffen: einen begehbaren Kasten, der von außen schlicht hölzern anmutet, innen aber stechende Kraft entfaltet. Unterschiedlich lange Stahlquader bohren sich von allen Seiten ins Innere und verengen den Raum. Es ist nur Platz für eine Person, die sich kaum noch drehen kann. Die Stahlquader richten sich auf den Körper und wirken dadurch bedrohlich – als Betrachter erlebt man die Enge also hautnah.

Ein Blick auf die Stahlquader im Inneren der Kammer der Linien Bildrechte: MDR/Ole Steffen Der 1988 in Syrien geborene Bildhauer will mit seinem Werk zeigen, wie Systeme – seien es politische, gesellschaftliche oder eben auch geometrische – unser Denken und Fühlen beeinflussen. "Man hat das Gefühl, dass es so einen Plan, ein System in diesem Raum gibt", sagt Alghamian, "und gleichzeitig merkt man, dass es auch ein bisschen chaotisch aussieht." Man sei gezwungen, den Linien der Quader zu folgen – "ohne teilzunehmen am Bilden dieser Linien."

Kunst im öffentlichen Raum

Ein weiterer Schauplatz der Jahresausstellung ist das Hermes-Areal am nordöstlichen Stadtrand. Hier wollen die Kunststudenten Karl Gustav Steinig und Walther Scholz ein altes Backsteingebäude mit Projektionskunst zum Leuchten bringen. Dafür haben sie sich von dem Ende Mai gestorbenen Verpackungskünstler Christo inspirieren lassen. "Wir haben uns vorgestellt, wie das Gebäude aussähe, wenn es komplett verhüllt wäre", sagt Steinig.

Doch dann habe die Zeit gedrängt. Nun gibt es die Verhüllung von innen durch Vorhänge vor den Fenstern. Darauf soll dann Kunst projiziert werden: Videos, Bilder, Skizzen und Texte. Die Arbeiten sollen sich dabei "ständig de- und reorganisieren und dadurch neue Kontexte und Kompositionen visualisieren", so die Macher.

Auch in Halles Zentrum wird Kunst gezeigt. In den Schaufenstern des ehemaligen "Xenos"-Ladens in der Großen Ulrichstraße 13 präsentiert die Ausstellung "Spanne" Werke von 16 Malerei-Studierenden der Burg. In zwei verschiedenen Teilen vom 17. Juli bis 2. August sowie 7. bis 23. August 2020 werden unterschiedliche Arbeiten der Studierenden gezeigt, die jeweils von der Straße aus zu sehen sind. Die Präsentation soll auch ins Internet übertragen werden.

Virtuelle Ausstellungen im Netz