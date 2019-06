Frank Richter: Absage der Leipziger Jahresausstellung war falsch

Denn wir dürfen nicht in eine Spirale der Gesinnungsschnüffelei in diesem Lande geraten. Gerade die Meinung und auch die Kunst sind frei, und das ist ja eine der großen Errungenschaften, die wir hochhalten sollen, gerade auch im 30. Jahr der Friedlichen Revolution. Deswegen sind Menschen auf die Straße gegangen, um sich Freiheiten zu erkämpfen, und die müssen wir auch verteidigen.

Die Abgrenzung, der Widerspruch, manchmal auch die Ausgrenzung sollten am Ende einer offenen Debatte stehen und nicht am Anfang, denn das weckt tatsächlich bei vielen ganz üble Erinnerungen an vergangene Zeiten.

Es ist ja ein Unterschied, ob ich Kunstwerke per se ausschließe aus Ausstellungen oder aus Aufführungen etc., oder ob ich Künstler schon wegen ihrer Gesinnung ausschließe, noch bevor ich dieses Kunstwerk des entsprechenden Künstlers überhaupt gesehen habe oder zur Kenntnis genommen habe, also das erschließt sich mir überhaupt nicht. Das wäre auch überhaupt gar nicht mein Ansatz in einer solchen Situation.