Christine Hartung ist stolz auf das, was das Team des Hennebergischen Museums Kloster Veßra geschaffen hat. In einem ehemaligen Pferdestall hängen 40 Kunstwerke von Janosch. Die erste Sonderausstellung von hoffentlich vielen. Dass dafür gleich ein namhafter Künstler seine Werke bereitstellt, ist für so ein kleines Museum ein Glücksgriff. Denn eigentlich sind solche Werke zu teuer.