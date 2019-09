Wer heutzutage nach Verantwortung fragt, macht sich nicht unbedingt Freunde. Verantwortung in der Musik, insbesondere der ohnehin polarisierenden Popmusik, das kann rasch zur Gewissensfrage werden. Jens Balzer bekam auf sein Buch dennoch vergleichsweise wenige Reaktionen aus der Szene, wie er erzählt: "Ich weiß gar nicht, ob solche Bücher gelesen werden. Es gab Kritik vor allem von links, weil die in dem Buch implizit vorhandene Gleichstellung oder zumindest der Vergleich zwischen linker und rechter Identitätspolitik auf der eher linken Seite seinerseits als reaktionär angesehen wurde. Von rechts herrscht erstmal Schweigen."

Über mangelnde Aufmerksamkeit muss Balzer sich dennoch nicht sorgen. Vor allem das mediale Interesse an "Pop und Populismus" sei groß, sagt er. In den Feuilletons hätten viele Leute erfreulicherweise verstanden, worum es ihm gegangen sei: "nämlich eine Bestandsaufnahme der popkulturellen Gegenwartspolitik zu versuchen."

Die Bilanz ist ziemlich eindeutig bis niederschmetternd, denn Balzer musste nach eigenen Worten auch analysieren, wie sich in den vergangenen Jahren antisemitische Motive im deutschen Rap verbreitet haben und wie das mit rechtspopulistischer Politik zusammenhänge.

Auslöser für eine breitere Wahrnehmung solch anstößiger bis krimineller Texte dürfte der Eklat um den letzten Echo-Musikpreis gewesen sein, im Frühjahr vergangenen Jahres, bei dem die Rapper Kollegah und Farid Bang mit ihrem Auschwitz-Zitat einen Skandal provozierten. Jens Balzer beschäftigt sich allerdings schon wesentlich länger mit dieser Thematik. Schon als Popmusik-Redakteur bei der Berliner Zeitung beobachtete er seit Ende der 90er-Jahre die Anfänge des sogenannten Gangsta-, Straßen- und Deutsch-Rap der Szene um das Label Aggro Berlin. In den Nullerjahren schrieb er über sexistische und homophobe Texte von Bushido: "Da gab es ja auch schon Proteste dagegen, vor allem gegen die Art und Weise, wie er dann nach einer Zeit vom Bürgertum und von den Massenmedien umarmt wurde", so Balzer.

Bildrechte: Edition Körber

Sein Buch befasst sich auch mit sogenannten Heimatrockern wie Andreas Gabalier, mit nationalistischen, teils revanchistischen Passagen der Trachten-Konzerte von FreiWild und mit der These, dass die Neue Rechte eine Popkultur ohne Popmusik sei. Dafür musste sich der Autor tief in die Szene begeben.



"Es macht ja auch nun wirklich keinen Spaß, sich diese Art von Musik anzuhören. Das macht man ja, wenn, dann als Feuilleton-Redakteur eher aus sozialtherapeutischen oder ethnologischen Aspekten und nicht, weil das musikalisch von irgendeiner Bedeutung wäre", sagt Balzer. So sei es vermutlich auch einer breiten Öffentlichkeit ergangen, die nach dem Echo-Skandal genauer auf die Texte im deutschsprachigen Hip-Hop schaute.