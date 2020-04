Der US-Country- und Folk-Musiker John Prine ist tot. Wie sein Agent mitteilte, erlag er am Dienstag im Alter von 73 Jahren den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Seine Frau hatte vorige Woche bekanntgegeben, dass Prine nach Anzeichen von Covid-19 in Nashville auf einer Intensivstation behandelt wurde.

Prine, der in der Vergangenheit eine Krebserkrankung überstanden hatte, war bei der Grammy-Verleihung im Februar mit einem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der Musikverband würdigte ihn am Dienstag als einen der einflussreichsten Songschreiber seiner Generation. Prine hatte mit den Alben "The Missing Years" und "Fair & Square" die begehrten Grammy-Trophäen für das beste zeitgenössisches Folk-Album gewonnen.

Auch setzte er sich mit politischen Themen auseinander. Zu seinen Hits gehört etwa der Anti-Vietnamkrieg-Song "Your Flag Decal Won't Get You Into Heaven Anymore". Auf seinem letzten Album, das 2018 herauskam, stellte sich Prine vor, was er einmal im Paradies tun würde: "Ich würde einen Cocktail trinken – Wodka und Ginger Ale – und eine 15 Kilometer lange Zigarette rauchen."