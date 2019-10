Es ist ein Programm für Nachtschwärmer, dass Museumskuratorin Maria Stürzebecher zum zehnjährigen Jubiläum zusammengestellt hat: Am Samstagabend beginnen die Feierlichkeiten um 18 Uhr, und enden erst am Sonntag Vormittag um 11 Uhr. "Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht – denn am eigentlichen Jubiläumstag, dem Sonntag, findet ja die Landtagswahl statt. Da hätten vermutlich weder Politiker noch Pressevertreter Zeit gehabt, zu uns zu kommen", so Stürzebecher. Für Samstagabend aber hat sie nun sowohl den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow als auch den Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, für einen Festakt gewinnen können. Beide nehmen außerdem an einer Podiumsdiskussion teil, in der es um die Zukunft des Judentums in Deutschland geht.

Mittelalterliche Klänge

Dieses Bild von Marcel Krummrich zeigt das Glanzstück des Erfurter Schatzes: den Hochzeitsring. Bildrechte: Marcel Krummrich Im Anschluss steigt die Party: Laut Programm wird es zunächst "Jewish Dancefloor um 1300" zu hören geben, also Musik, die zu der Zeit gespielt wurde, als die Synagoge in Erfurt auch als solche genutzt wurde. Die Musik des Ensembles Recercada stammt allerdings nicht aus dem hiesigen Kulturraum, sondern aus Spanien. Zudem wird die neue Sonderausstellung des Museums eröffnet: In der Fotoausstellung "Die Alte Synagoge Erfurt – Perspektiven" haben die Thüringer Fotografen Ulrich Kneise und Marcel Krummrich das Gebäude auf sehr unterschiedliche Art und Weise in Szene gesetzt: "Während Ulrich Kneise eher zurückhaltend in schwarz/weiß sehr objektbezogen fotografiert, ist Marcel Krummrich jemand, der mit Licht inszeniert und relativ theatralische Fotos schafft", erklärt Maria Stürzebecher. Begleitend zur Ausstellung werden die Bilder in einem gleichnamigen Buch veröffentlicht.

Besucherzahlen sind zuletzt angestiegen

Bald Unesco-Weltkulturerbe?