Eine Frau wartet. Am Wochenende sitzt sie in der Abflughalle des Berliner Flughafens Tegel, trinkt ein Bier und sieht sich um, bis sie – mal allein, mal in Begleitung – mit dem letzten Bus in die Stadt zurückfährt. 54 Jahre alt ist die namenlos bleibende Frau, die sich an einem Sonntag, der am Anfang von Judith Kuckarts neuem Roman steht, mit dem Ingenieur Robert Sturm unterhält.

Dieser ist auf dem Weg nach Sibirien und fasziniert die Protagonistin sofort. In einer Woche wird er zurückkehren, und da sie ihm heimlich eine Visitenkarte entwendet, kennt sie seine Berliner Adresse und umkreist so fortan nicht nur in Gedanken ihre Zufallsbekanntschaft.

'Kein Sturm, nur Wetter' ist ein melancholisch grundiertes Buch, das über das Verpasste und Verlorene sinniert – und darüber, was unser Leben stärker bestimmt: das Erinnerbare oder das Vergessene. Rainer Moritz, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Die 36 als magische Zahl durchzieht den Roman

Sieben Tage umspannt folglich die erzählte Zeit in diesem Buch. Sieben Tage, in denen die Frau ihr Leben Revue passieren lässt und sich vor allem an die beiden ihre Vergangenheit prägenden Liebesbeziehungen erinnert. 36 Jahre alt ist Robert Sturm, 36 Jahre alt war ihr erster Partner Viktor, den sie 1981 als 18-Jährige am Bahnhof Zoo kennenlernte, und 36 Jahre alt war auch der Dramaturg Johann, den sie in der Silvesternacht 1999 ihrer Freundin Nina ausspannte.

Beide Beziehungen währten jahrelang, beide gingen irgendwann auseinander, heftig oder schleichend, und nun, 2017, steht sie als nicht mehr junge Frau vor dem Scherbenhaufen ihrer Existenz. Die Ambitionen, die sie einst hatte, wurden zurechtgestutzt.

Zwar ist es ihr mit Mühe gelungen, ihre neurobiologische Dissertation abzuschließen, doch Karrieregipfel hat sie nie erklommen. So arbeitet sie als "bessere Sekretärin" in einem naturwissenschaftlichen Institut und lektoriert für Wissenschaftsverlage.

Judith Kuckart hat sich in ihren zahlreichen Theaterstücken und Romanen ausgewiesen als Autorin, die biografische Zäsuren sprachlich präzise zu erfassen weiß und beharrlich ergründet, wie unser Seelenleben funktioniert.



Sinnieren über die Vergangenheit

Die Liebesgefühle zu Viktor und zu Johann bleiben im Nachhinein kaum erklärbare Phänomene. Während der Erstere ein dunkles Geheimnis hütete – in seinem Aktenschrank entdeckt sie Fotos nackter Mädchen –, sackte der Letztere allmählich in whiskygetränkte prekäre Umstände ab und musste sein Geld fernab der Theaterbühnen als Putzkraft verdienen.

Was vom Leben mit diesen Männern zählt, lässt sich kaum noch sagen – vielleicht ja nur das "Gefühl, mit einer Erinnerung verwechselt zu werden und am Ende doch gar nicht gemeint zu sein".

Judith Kuckart überdeterminiert mit ihrem ausgeklügelten Verweissystem mitunter, was sie erzählen möchte. Das nimmt dem Roman alle Leichtigkeit. Rainer Moritz, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Judith Kuckart versucht ihrem sich über einen langen Zeitraum erstreckenden Text ein klares Gerüst zu geben. Von der Halt gebenden Zahlenmagie der "36" abgesehen, werden Motive und Themen immer wieder neu aufgegriffen und variiert, mangelt es nicht an literarischen Anspielungen auf Rilke, Erich Fried, Rainer Werner Fassbinder oder Heinrich Hoffmanns "Struwwelpeter" und seinen "fliegenden Robert".