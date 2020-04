Der Leipziger Gerd Harry "Judy" Lybke gilt als Phänomen unter den deutschen Galeristen. 1961 in Leipzig geboren, wollte er ursprünglich Schauspieler werden, doch das wurde ihm aus politischen Gründen verwehrt. Nach seiner Armeezeit begann er deshalb als Aktmodell an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig zu arbeiten. Parallel dazu war er als Schauspieler am Poetischen Theater Louis Fürnberg engagiert.

In diesen Tagen jährt sich die Gründung seiner Galerie Eigen + Art, die im April 1983 mit einer illegalen Ausstellung in seiner Wohnung begann. Zum Schutz vor der Stasi und als Reminiszenz an seinen Job als Aktmodell empfing Judy Lybke seine Gäste damals nackt. "Die neuen Unkonkreten", so der Titel der Ausstellung, spiegelte die damalige Situation Lybkes und seiner Mitstreiter wider: "Wir wussten nicht so richtig, was wir wollten und haben das dann gleich zum Titel gemacht: Die neuen Unkonkreten", so Lybke im Gespräch bei MDR KULTUR.