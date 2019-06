In Halle werden ab Donnerstag beim Wettbewerb "Jugend musiziert" Deutschlands beste Nachwuchsmusiker ermittelt. Bis zum 13. Juni treffen sich dazu etwa 2.900 Teilnehmer im Alter von 13 bis 27 Jahren. Geplant sind rund 1.700 öffentliche Vorspiele an 30 Orten in Halle. Die Musiker wetteifern in verschiedenen Kategorien um den Sieg – als Solist mit Instrument, im Ensemble oder als Sänger.

Gespielt wird auf Streich-, Blas-, Schlag- und Zupfinstrumenten, auf dem Klavier, Akkordeon, Hackbrett und auf der Laute Baglama. Eine Jury aus insgesamt 120 Fachleuten bewertet die Beiträge der Laien-Musiker, die sich zuvor in Regional- und Landeswettbewerben qualifiziert haben. "Jugend musiziert" ist ein Projekt unter dem Dach des Deutschen Musikrates. Der Bundeswettbewerb wird zum 56. Mal ausgetragen.

Ist "Jugend musiziert" zu elitär?

Der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" wird jährlich an wechselnden Orten ausgetragen – 2019 erstmals in Halle. Hier ein Bild aus Stuttgart (2012). Bildrechte: dpa Im Vorfeld hatten Vertreter mehrerer Dachverbände des Musiklebens eine zu elitäre Ausrichtung des Wettbewerbs kritisiert. So warnte der Vorsitzende der Bundes-Jury, Ulrich Rademacher, Ende März bei MDR KULTUR davor, dass sich "Jugend musiziert" zu einer Spezialveranstaltung für früh- und luxuriös geförderte Bildungsbürgerkinder entwickle.



Isabel Roth aus der MDR KULTUR-Musikredaktion sieht darin keine Gefahr. Sie verwies darauf, dass weniger leistungsorientierte Kinder genügend andere Möglichkeiten hätten, öffentlich zu musizieren und sich zu vergleichen. So gebe es Talente-Feste an Schulen oder den auf Breitenförderung ausgerichteten Wettbewerb "einviaM" für Ensemble-Spiel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Wer bei 'Jugend musiziert' mitmacht, der weiß: Das ist ein Wettbewerb – und damit auf Leistung und Spitzenförderung ausgerichtet. Isabel Roth, MDR KULTUR-Musikkritikerin

Außerdem böten der Deutsche Musikrat und die Landesmusikräte viele weitere Möglichkeiten, gemeinsam zu musizieren – in Jugendorchestern, Jazzbands oder Landeschören. "In Sachsen gibt es die 'Landstreicher', in Thüringen das 'Landeszupforchester' oder Spezialensembles für Neue Musik. Da steht überall der Teamgedanke im Vordergrund", so Roth.