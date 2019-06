Sich in Wettbewerben messen

In Musikwettbewerben sehen die drei Musiker für sich eine große Chance. Zunächst einmal bieten sie ihnen eine Bühne und damit die Möglichkeit, das Musizieren vor Publikum zu üben. Weiterhin können sie sich dort mit anderen ihrer Altersklasse vergleichen. Bei "Jugend musiziert" sind es vor allem die Anschlussförderungen, die die Nachwuchsmusiker reizen. Diese reichen von CD-Aufnahmen über Kurse bis hin zu Konzerten. Es geht aber auch darum, sich einen Namen machen, um schon früh aus der Masse der sehr guten Musiker herauszuragen.

Bei Wettbewerben gute Resultate zu erzielen, geht allerdings nur mit der richtigen Einstellung, findet Thorsten Johanns, der schon manches Mal in der Jury von "Jugend musiziert" saß. Bei allen Teilnehmern, die es in den Bundeswettbewerb schaffen, beobachtet er ein Interesse daran, "vorzuspielen, sich zu exponieren". Man müsse mit dem Publikum in Kontakt treten wollen. Introvertierte Charaktere haben es folglich schwerer, auch wenn sie technisch genauso fit sind wie die Rampensäue.

Das Ziel vor Augen, die Möglichkeiten im Blick

Wer ins Orchester will, für den führt kein Weg am Musikstudium vorbei. Allerdings sind die Studienplätze rar: Mal kommen sieben Bewerbungen auf einen Platz, mal zwölf, mal sind es sogar an die hundert, die sich alle auf eine Stelle bewerben (laut verschiedenen Hochschulen, bezogen auf verschiedene Studienfächer in den letzten fünf Jahren).

Unter solchen Voraussetzungen Geld, Zeit und Geduld zu investieren sei natürlich ein Risiko, bestätigt der Klarinetten-Professor Thorsten Johanns. Hinzu kommt, dass ein Studienplatz allein noch keine Sicherheit bedeutet. Laut der Deutschen Orchestervereinigung kommen auf rund 150 freie Stellen im Orchester fast 800 Absolventen.

Ein Plan B ist immer gut

Umso verständlicher, dass die Nachwuchsmusiker nicht alles auf eine Karte setzen: Jakob Plag beispielsweise macht nächstes Jahr Abitur und will sich bemühen, eine gute Abschlussnote zu schreiben. Zwar gibt es auf musikalische Studienfächer fast nirgends einen Numerus Clausus, aber "wenn man sich mal verletzen sollte, an einem Finger oder am Handgelenk, dann kann es unter Umständen sein, dass man nicht mehr Musiker werden kann."