"I bims" ist das Jugendwort des Jahres 2017. Wie der Langenscheidt-Verlag mitteilte, bedeutet der Begriff "ich bin's". Er gehört zur so genannten "vong-Sprache", die gebräuchliche Worte verballhornt oder überflüssige Floskeln in Sätze einbaut. Der Begriff wurde aus zehn Kandidaten gewählt, die bei einer Online-Abstimmung am besten abgeschnitten hatten. Bei der unverbindlichen Abstimmung war "I bims" allerdings nur auf Platz zehn gelandet. Dennoch entschied sich die 20-köpfige Jury für dieses Jugendwort.