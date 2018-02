"In meiner Musik ging es immer um die Suche nach meiner Identität", sagt Julia Biel. Schon immer habe sie wissen wollen, wohin sie gehöre: "Ich fühlte mich stets verloren, isoliert, irgendwie fehl am Platz. Mit diesem Album mache ich deutlich: Ich habe nun meine Identität gefunden. Deshalb trägt es meinen Namen."

Niemand in meiner Familie interessierte sich für Musik. Sie sagten mir, sie wollten mich nicht singen hören. Ich musste also warten, bis ich von zu Hause ausgezogen war. Ich war als Teenager total deprimiert und wusste nicht, warum mir das geschah.

Cover des selbstbetitelten Albums von Julia Biel Bildrechte: brillJant sounds

Ihre Eltern sprechen nie über ihre Wurzeln, ihren kulturellen Hintergrund oder ihre Herkunft. Dem permanenten Schweigen von Seiten der Eltern musste Biel auf der neuen Platte etwas entgegensetzen: den Song "Say it Out Loud".



Damit wolle sie sagen: "Lass es einfach raus, sag endlich laut, was los ist", erzählt Biel: "Im Song geht es auch um eine Liebesbeziehung, in der ich erlebt habe, dass Dinge nicht offen angesprochen werden. Das sind meine ganz persönlichen Erfahrungen. Dieses Schweigen verunsichert mich und bringt mich jedes Mal in eine sehr unangenehme Situation."