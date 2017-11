1970 - ein westdeutscher Reporter schildert die Lage in Albanien nach gut zwei Jahrzehnten stalinistischer Diktatur: "Freilich, in mancher Hinsicht leben sie heute besser als vor dem Machtantritt der Kommunisten. Die Malaria wurde eingedämmt, Analphabeten gibt es angeblich nur noch unter den älteren Skipetaren. Der Gesundheitsdienst ist kostenlos.", so Hans Dieter Kley bemerkt in seinem SWF-Bericht