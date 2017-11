Kalenderblatt: 17.11.1917 - Bildhauer Auguste Rodin gestorben

Auguste Rodin: "Der Kuss" Bildrechte: IMAGO Eine Skulptur aus Marmor. Ein Mann und eine Frau, beide unbekleidet, küssen sich. Der Schriftsteller und Kunstkritiker Gustave Gueffroy beschreibt diesen marmornen Kuss voller Faszination:



"Durch die Magie der Kunst wird er sichtbar, dieser Kuss, den die sich treffenden Lippen kaum verraten, er wird sichtbar nicht nur in den entrückten Gesichtern, sondern auch in den beiden Körpern, die derselbe Schauer von oben bis unten durchläuft, in jeder Faser des männlichen Rückens, der sich aufbäumt und wieder beruhigt, in den Füßen der Frau, die kaum den Boden berühren, die wie der ganze Körper nach einer Hingabe streben, in der Lust und Anmut sich vereinen."



Auguste Rodin inszeniert diesen Kuss. Als Inspiration dient Dante Alighieris "Göttliche Komödie" - aber nicht allein.

Die Kunst ist eigentlich nur eine sexuelle Begierde. Sie leitet sich aus der Liebeskraft ab. Auguste Rodin

Auguste Rodin (1840-1917) und seine Gattin Rose Beuret am Tage ihrer Hochzeit. Bildrechte: dpa Rodin kommt 1840 zur Welt. Sein Vater ist Beamter und den künstlerischen Ambitionen des Sohnes gegenüber durchaus positiv eingestellt. Doch auch er kann dem Sohn nicht zu einem Platz an der Kunstakademie verhelfen. Dreimal bewirbt sich Rodin vergebens. Letztendlich hält er es wie der Fuchs in der Fabel mit den Trauben, die angeblich viel zu sauer seien: "Von der Kunstakademie abgelehnt. Großes Glück." Rodin entgeht dadurch zumindest der Gefahr, seine Ansichten den Gelehrten zu opfern. Er bildet sich seine eigenen.

Das Leben kommt nicht von außen, wie eine Gussform; ein Körper entsteht nicht auf der Drehbank, wie eine Geländersäule und nicht durch Schmelzguss wie eine Kerze. Eine Skulptur muss von innen gemacht werden. Auguste Rodin

Auguste Rodin: "Das Eherne Zeitalter" Bildrechte: IMAGO Learning by doing - nach diesem Motto agiert der Künstler nun, allein oder als Gehilfe. Erstes Aufsehen erregt Rodins männlicher Akt "Das Eherne Zeitalter". Er wirkt so lebensecht, dass der Vorwurf aufkommt, das sei keine Skulptur, sondern ein Abguss vom lebenden Modell, erzählt Biograph Dominique Jarrassé. Eine Debatte, die Rodin eher anspornt als lähmt. Seine Vorbilder sind die Meister der Antike, beispielsweise Michelangelo. Gleichzeitig entwickelt er eine ausgeprägte Vorliebe für das vermeintlich Unfertige, für Torsi, Fragmente. Rainer Maria Rilke schreibt: "Nur Stücke. Und doch: jeder dieser Körper ist von einer so eminenten ergreifenden Einheit, so allein möglich, so gar nicht der Ergänzung bedürftig, dass man vergisst, dass es nur Teile sind. Man fühlt plötzlich, dass es mehr Sache des Gelehrten ist, den Körper als Ganzes zu fassen."

Das Werk des Bildhauers bewegt sich nicht. Man muss spüren, dass es sich bewegen kann. Auguste Rodin

Beschimpft als "Michelangelo für Idioten"