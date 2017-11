Kalenderblatt: 09.11.1867 - Auslieferung der "Musikalischen Universalbibliothek" der Edition Peters

In rascher Folge erschienen nun die ersten Nummern der neuen Klassikerausgaben in den noch heute bekannten lindgrünen (für die urheberrechtlich freien Werke) bzw. rosa Bänden (für die Eigentumswerke der Edition Peters). Ihre Vorzüge lagen in der äußerlichen Qualität, soweit es Notenstich, Druck, Papier, Buchbinderarbeit und handliches Format betraf, in der inhaltlichen Qualität, die eine für damalige Zeit hohe Exaktheit der Ausgaben garantierte und in der preiswerten Ausführung.

Erika Bucholtz