Gerade zwischen der zehnten und elften Stunde, als man mit dem Kreuz vor dem Kaufhaus kniete und die Wechselstrophe sang, waren auch alle 53 Wähler in der Kapelle im Kaufhaus versammelt und feierten Gottesdienst. [...] Danach einigten sie sich sogleich, und in der elften Stunde am Sankt Martins Tag, [...] schrieb man aus dem Konklave: 'Wir haben einen Papst, Otto von Colonna!'

So schreibt der Konstanzer Bürger und Augenzeuge Martin Richental in seiner Chronik. Die Spaltung der katholischen Christen zu überwinden, ist die vordringlichste Aufgabe des vom deutschen König Sigismund 1414 einberufenen Konzils in Konstanz. Das vorherige Konzil von Pisa hat die Gräben nur vertieft, indem es einen dritten Papst wählte. Wie also wählen, ohne die Spaltung zu vertiefen? Die Versammlung erklärt sich zur obersten Machtinstanz der Kirche, der die Päpste untergeordnet sind.

Alle drei amtierenden Päpste werden abgesetzt, was aber der in Spanien residierende dreizehnte Benedict nicht akzeptiert. Trotzdem schreitet man am 8. November in Konstanz zur Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts. Stimmberechtigt sind diesmal nicht allein die Kardinäle, sondern auch je sechs Delegierte der fünf am Konzil beteiligten Nationen. In einem der kürzesten Konklaven der Kirchengeschichte wird nach drei Tagen Oddo di Colonna gewählt und nimmt den Namen des Tagesheiligen Martin an. Jürgen Hoeren schreibt in seiner Biographie über Martin V.: