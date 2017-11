Es haben so viele mittelmäßige Leute und auch so viele Toren geschrieben, dass man im Allgemeinen eine große Büchersammlung als eine Sammlung von Denkschriften über die Geschichte der Verblendung und Torheit der Menschen betrachten kann, und so könnte man über den Eingang aller großen Bibliotheken die folgende philosophische Inschrift anbringen: Narrenhäuser des menschlichen Geistes.

Schon d'Alemberts erste Schriften erregen Aufmerksamkeit, und so findet er sich 1741 in der "Académie des sciences" wieder. Er verfügt nunmehr über beste wissenschaftliche Kontakte, was nicht unwesentlich ist, als Denis Diderot mit dem Plan der "Enzyklopädie" an ihn herantritt. D'Alembert wird zum Autor, zum Herausgeber, und es ist vor allem sein Verdienst, dass Männer wie Voltaire, Rosseau oder der Chirurg und Ökonom Francois Quesnay zu Enzyklopädisten aufsteigen. D'Alembert umreißt das aufwändige Projekt folgendermaßen: