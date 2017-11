Die Geschichte beginnt in Vilshofen: 1813 kommt hier Josef Groll zur Welt. Als Sohn eines Brauereibesitzers sind Hopfen und Malz für eine andere Karriere im Prinzip von Anfang an verloren. Er erlernt das Handwerk des Braumeisters. Allerdings – sein Name ist wohl Programm: Groll wird als charakterlich schwierig beschrieben.

"Mit seinem Vater hat er sich wohl nicht sehr gut verstanden", berichtet der Vilshofener Heimathistoriker Ludwig Maier. Und der Vater selbst bezeichnet Josef als "den gröbsten Baier in Baiern". Und das will dort ja etwas heißen. Der jüngere Bruder Johannes wird später die väterliche Brauerei übernehmen. Josef aber zieht über die Grenze, ins Böhmische.

Hier, in Pilsen, gibt es von alters her über 250 brauberechtige Bürger. Sie stellen ein dunkles, trübes Bier her, das den Pilsenern allerdings immer weniger schmeckt. Was auch darin liegen kann, das es obergärig ist und nicht allzu lang haltbar. 1838 ist offenbar das Maß voll. Nun gärt es auf der Straße. Die Pilsener stürmen Brauhäuser, lassen 36 Fässer mitgehen oder besser: Rollen und kippen die ungeliebte Plörre schließlich auf den Platz vor dem Dom. Ihre Forderung passt auf jeden Bierdeckel: