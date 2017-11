Noch in der "Allgemeinen Deutschen Biographie", einem sonst betont sachlichen Nachschlagewerk, klingt bei Anton Philipp Reclam der Zorn an, den der Verleger auf sich gezogen hat. Verfasst hat den Artikel der Leipziger Buchhändler Karl Pfau.

Dabei ist der Leipziger Verleger mitnichten der einzige, der auf das Ende der Schutzfrist wartet. Schon seit 1866 buhlen Verlage um die Käufergunst und bieten preiswerte Klassikerausgaben für den November 1867 an. Anton Philipp Reclam allerdings nicht. Seine Bücher liegen an jenem 10. November vor 150 Jahren einfach in den Buchhandlungen. Schon im Sommer hat Reclam "Faust I" und "Faust II" drucken lassen, um sie pünktlich zum Fall der Schutzfrist liefern zu können.

An der Fortsetzung dieser Sammlung wird unausgesetzt gearbeitet. (...) Das Erscheinen sämmtlicher classischer Werke unserer Literatur, die ein allgemeines Interesse in Anspruch nehmen können und deren Umfang es gestattet, wird versprochen. Hierdurch sollen aber keineswegs Werke, denen das Prädikat "classisch" nicht zukommt, die aber nichts destoweniger sich einer allgemeinen Beliebtheit erfreuen, keineswegs ausgeschlossen werden.

Auch heute noch sind die gelben Klassiker überaus beliebt. Bildrechte: dpa

1868 umfasst die Liste lieferbarer Titel schon 40 Werke: "Nichtklassiker" wie Adolph Müllner, August von Kotzebue oder Märchendichter Wilhelm Hauff und natürlich die Weimarer Klassiker, Shakespeare und Lessing. Setzen andere Verleger bei ihnen auf preiswerte Gesamtausgaben, so bietet Reclam die Werke einzeln an. So sei "jedermann in den Stand gesetzt, sich eine Bibliothek nach eigenem Geschmack und Bedürfnis zusammen zu stellen", schreibt man in der ersten Anzeige der Universal-Bibliothek im Februar 1868.