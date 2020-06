Ende 1981 herrscht Hochstimmung bei Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals. Seine "Polonäse Blankenese" verkauft sich bestens, rangiert ganz oben in den Charts, pünktlich zu den Silvesterpartys in Ost und West. Später reiht sie sich ein, in die Top 20 der nichttotzukriegenden deutschen Stimmungshits. Bildrechte: IMAGO

Haben wir, die Deutschen, das Stimmungslied erfunden? Allein, die nicht-enden-wollende Parade der entsprechenden Textzeilen, die wohl fast jedem von uns bei diesem Stichwort aus dem Kopf quillt, lässt nur wenige Zweifel daran zu. Auch, dass es kaum adäquate Begriffe in den Sprachen unserer europäischen Nachbarn zu geben scheint, lässt eine deutsche Domäne vermuten. Da wird Stimmungsmusik auch schon mal lautmalerisch wunderbar als "oompah music" übersetzt.

Stimmungsmusik: einfache Unterhaltungsmusik, die geeignet ist, ein Publikum in heitere Stimmung zu versetzen. Aus dem Duden

So steht es im Duden. Wohlgemerkt: "heitere Stimmung". So ist der Begriff "Stimmungsmusik" heute weithin besetzt. Das war noch nicht immer so. Der Dresdner Literaturwissenschaftler Dr. K. E. Schneider schreibt 1865 in seiner Abhandlung über "das strophische Stimmungslied" im 18. Jahrhundert:

Die Musik ist nach jahrhundertelangen Bemühungen soweit gefördert, in einer schlichten einstimmigen Melodie zum ersten Mal ein Inneres auszusprechen, die Empfindung der Textworte ungefähr wiedergeben zu können. Dr. K. E. Schneider

Moderner Subjektivismus, individuelles Gefühl, musikalisch verpackt. Etwas, was den Deutschen zuvor offenbar nicht möglich war, folgt man Dr. Schneider:

Man wird es ohne Versicherung glauben, daß die Poesie des Gemüthslebens in einem gemüthlos nüchternen Geschlechte, wie es das deutsche Volk bis gegen 1750 war, nicht zur Blüthe gelangen konnte. Dr. K. E. Schneider

Dann aber beginnen die so lange nüchternen Deutschen, ihr Innerstes nach außen zu kehren, werden wahre "Stimmungs-Töner". Allerdings anfangs eher grobschlächtige. Aber die Dichtung geht noch weiter und wirft sich sogar an die trivialsten Stoffe, ja an förmliche Gemeinheiten weg, für die sie zugleich eine vollkommen ebenbürtige Sprache zur Hand hat.

Ich bin ja im Grunde meines Herzens ein sehr nachdenklicher Mensch, manchmal auch sehr traurig. Aber auf der anderen Seite ist es sehr schön, wenn man mal in eine andere Rolle reinschlüpft. Ich sehe mich als modernen Musik-Clown. Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals