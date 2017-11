Für Traudel läuft es nicht gut. Berlin ist halt ein schwieriges Pflaster. Selbst für ein Mädchen, das mit ziemlich vielen Wassern gewaschen ist. Glücklicherweise erhält sie - nicht unbedingt selbstlose - männliche Unterstützung. Von dem Lehrer Kiepe und vor allem von dem Polizisten Hannes. Obwohl die zwei wissen, dass Traudel polizeilich gesucht wird. Sie ist aus drei Erziehungsanstalten ausgebrochen, wurde wieder eingefangen und ist nun erneut "flüchtig", wie es im Amtsdeutsch heißt. Hannes müsste sie verhaften, kann das aber nicht, weil sich in ihm mehr rührt als nur Hilfsbereitschaft und Beschützerinstinkt. Und weil er weiß, dass das Mädchen viel Mist durchgemacht hat. Und weil ein Brief existiert, den Traudel bei sich führt: Geschrieben einst von ihrer Mutter im Konzentrationslager Ravensbrück.

So beschreibt Regisseur Kurt Maetzig Traudels Geschichte. Tatsächlich erstaunt noch heute der dramatische Hintergrund, auf dem die amüsante Story von "Vergesst mir meine Traudel nicht" entwickelt wird. Eine Story, die 1957 bei den Kinozuschauern viel Zuspruch findet, aber an der sich so mancher Funktionär reibt. Ein Polizist, der seine Pflicht nicht erfüllt und Gesetze nach eigener Fasson deutet, ist ihnen genauso zuwider wie die Laufbahn dieses Mädchens. Nicht minder regt man sich auf, weil Traudel mal, so Maetzig: "nur mit einem Handtuch bekleidet war. Das war damals in gewisser Leute Augen schon die Grenze zur Pornographie."