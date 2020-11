Mit ihrem Debütroman ist Anja Kampmann im Rennen um die National Book Awards der USA gewesen, am Ende aber leer ausgegangen. Kampmann war in der Kategorie für übersetzte Literatur mit ihrem Werk "Wie hoch die Wasser steigen" nominiert, musste sich bei der Online-Gala in der Nacht zum Donnerstag aber der Japanerin Yu Miri und ihrem Buch "Tokyo Ueno Station" geschlagen geben. Kampmanns 2018 im Carl Hanser Verlag erschienenes Werk kam 2020 unter dem Titel "High as the Waters Rise" und übersetzt von Anne Posten in den USA heraus. Die gebürtige Hamburgerin studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ihr Roman wurde bereits mit dem Lessing-Förderpreis und dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet.