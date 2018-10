Karl-Fred Müller wurde 1958 in Baruth in Brandenburg geboren. Wie viele war er am Theater Quereinsteiger, hatte Maurer gelernt und danach erst die Ausbildung zum Schauspieler absolviert. Nach der Schauspielschule in Rostock war Müller dann zunächst Schauspieler in Nordhausen, ab 1986 dann in Halle. Dort war Peter Sodann Intendant und baute in einem maroden Altstadtquartier seine "Kulturinsel" auf.