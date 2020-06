MDR KULTUR: Am Wochenende hat das Kuratorium der Karl-May-Stiftung getagt. Wurde da auch inhaltlich etwas entschieden, in dem Sinne, dass das Museum wegkommt von der Vermittlung einer Cowboy-Indianer-Romantik, auch hin zu einer zeitgemäßen, kritischen Sicht auf Karl May und seine Wirkungsgeschichte?

Florian Schleburg, Vorsitzender der Karl-May-Gesellschaft und Mitglied im Kuratorium: Das vordringliche Thema war das Überleben des Museums in der Corona-Krise. Die museologische Konzeption zu bestimmen, ist eigentlich nicht die Aufgabe des Stiftungskuratoriums. Aber indem wir den Vorstand wählen, nehmen wir natürlich indirekt Einfluss auf die programmatische Ausrichtung. Und ja: Da haben wir für professionelle Museumsarbeit und außerdem für moderne Menschenführung gestimmt.

Es soll ganz schön die Luft gebrannt haben ...

Es waren auf allen Seiten starke Emotionen im Spiel. Man darf nicht vergessen, dass Vorstand und Kuratorium rein ehrenamtlich, also mit viel Idealismus bei der Sache sind. Die Debatten der letzten Monate haben persönliche Empfindlichkeiten hinterlassen. So musste am Ende jeder von uns über seinen Schatten springen, damit nach fast zehn Stunden überhaupt einen Kompromiss zustande kommen konnte.

Nahezu der komplette Vorstand der Stiftung scheidet aus. Neu dazu kommt jetzt Léontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnografischen Sammlungen, zu der auch das Grassimuseum für Völkerkunde Leipzig und das Museum für Völkerkunde Dresden gehören. Sie ist Ethnologin und die erste Frau im Vorstand. Was heißt das jetzt inhaltlich?

Léontine Meijer-van Mensch ist eine reflektierte Praktikerin und eine charismatische Persönlichkeit. Wir haben sie nicht als Quotenfrau ins Boot geholt, obwohl da tatsächlich Nachholbedarf bestand. Sie hat schon vieles durchdacht und durchgemacht, was für uns jetzt relevant ist. Sie steht für die zeitgemäße Herangehensweise, die wir uns jetzt für das Karl-May-Museum in Radebeul wünschen.

Was meinen Sie mit zeitgemäßer Sicht auf die Dinge?

Wir meinen eine kulturtheoretisch reflektierte Diskussion über fremde Kulturen, aber auch über die interessante Biografie des Menschen Karl May. Und das in einer multimedialen Vermittlung.

Sie haben noch weitere Personalien entschieden: Volkmar Kunze, früher OB in Radebeul, ist jetzt Geschäftsführer. Er soll den neuen Museumsdirektor Robin Leipold begleiten. Wie ist das zu verstehen?

Wir haben beschlossen, die inhaltliche Leitung des Museum zumindest bis auf Weiteres von der juristisch kaufmännischen Verantwortung zu trennen. Denn in dieser aktuellen Krise erfordert diese kaufmännische Seite die volle Aufmerksamkeit. Ich verstehe diese Doppelspitze also nichts als Bevormundung des Direktors, sondern als logische Arbeitsteilung, damit sich Robin Leipold auf das Museologische konzentrieren kann.

Der Eklat, zu dem es kam, als Christian Wacker im Mai hinwarf, zu seinem Offenen Brief etwa mit dem Vorwurf, er habe das Museum modernisieren wollen, sei aber an den Bewahrern in der Stiftung gescheitert - zu all dem steht in Ihrer Erklärung nichts, außer, dass Sie das Thema abgeschlossen hätten ...

Für einen förmlichen Prozess, sage ich jetzt mal, hätten wir Herrn Wacker aus dem Ausland einfliegen müssen. Wir hätten Zeugen anhören, wir hätten stapelweise persönliche Korrespondenz sichten müssen, das wäre weder praktikabel noch zielführend gewesen. Etwaige systemische Missstände in der Stiftung wird die Organisationsanalyse in den nächsten Monaten aufdecken. Aber auf der zwischenmenschlichen Ebene mussten wir nach der offenen Aussprache einen Schlussstrich ziehen. Sonst säßen wir jetzt noch im Ratssaal von Radebeul.

Viel Kritik bezog sich auch auf den Umgang miteinander, am Ende drohten weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu kündigen, wenn sich nicht wirklich etwas ändert ...

Ja, das hat mir große Sorgen bereitet. Wir verdanken es vor allem Thomas Grübner, dass die Belegschaft über die letzten Wochen hinweg bei der Stange blieb. Wenn ich die Stimmung, die am Samstagabend im Garten des Karl-May-Museums herrschte, richtig interpretiere, dann ist diese Gefahr fürs Erste gebannt. Thomas Grübner, der eigentlich aus dem Vorstand austreten wollte, hat sich neu wählen lassen. Wir können seine personalpolitische und kaufmännische Kompetenz sehr gut gebrauchen.

Wie geht es jetzt mit dem geplanten Museumsneubau weiter?

Der Plan wird weiterverfolgt. Aber erst wenn die akute Bedrohung durch diese Corona-Saison abgewendet ist, wenn ein Workshop mit Fachleuten über eine zukunftsfähige Konstruktion beraten hat und wenn die genannte Strukturanalyse die Effizienz und Stiftungsgremien verbessert hat.



Aber wir halten an dieser Vision fest. Die ist uns allen ein großes Anliegen. Wie auch an der Professionalisierung. Solche Entwicklungen - darauf hat auch Léontine Meijer-van Mensch hingewiesen - brauchen Zeit. Fünf, bis zehn Jahre sind der Rahmen. Wir sind ein privates Museum mit ganz begrenzten finanziellen Mitteln. Die Weichen wurden richtig gestellt. Jetzt fängt die Arbeit für uns alle erst so richtig an.