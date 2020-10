MDR KULTUR: Herr Schleburg, Diskussionsbedarf gab es jede Menge bei der Kuratoriumssitzung. Welche Positionen sind denn aufeinander getroffen?

Florian Schleburg: Wir haben eigentlich eine konstruktive Sitzung gehabt. Im Juni waren ja ein klein wenig die Fetzen geflogen in der Karl-May-Stiftung. Da hatte das Museum zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre unter wenig rühmlichen Umständen seinen Direktor verloren. Wir haben einen neuen Vorstand in der Stiftung gewählt. Der hat jetzt die Arbeit der letzten drei, vier Monate vorgestellt und – wenn ich das mal so zusammenfassen darf – uns Kuratoren erfreut und überzeugt. Wir haben dem neuen Vorstand tatsächlich applaudieren können, den Rücken stärken können. Es geht jetzt erfreulicherweise in die richtige Richtung.

Die richtige Richtung bedeutet was?

Es bedeutet, dass wir erst einmal das Museum, das natürlich auch durch die Corona-Krise wirtschaftlich ein wenig angeschlagen war, finanziell konsolidieren konnten – in erster Linie dank der Opferbereitschaft der Belegschaft des Museums. Wir können sogar die Vision eines erweiterten und sanierten Karl-May-Museums für die nächsten Jahre in etwas realistisch abgespeckter Form wieder anpacken. Und wir haben dem Kuratorium zwei neue Mitglieder beigesellt, darunter erstmals eine Frau.

Karl May müsste ein bisschen entstaubt werden – gerade was die jüngere Generation angeht. Das ist auch etwas, was in Museum und Ausstellungen mit reinspielt. Da gibt es zum Beispiel eine ethnografisch wertvolle Indianer-Sammlung. Welche Konsequenzen sind da aus der Sitzung abgeleitet worden?

Das Karl-May-Museum in Radebeul Bildrechte: MDR SACHSEN Die Details der neuen Konzeption obliegen natürlich nicht dem Kuratorium direkt. Das ist eine Sache, die der Museumsdirektor mit einem Workshop von Fachleuten in nächster Zeit ausarbeiten muss. Aber wir haben einen Konsens erzielt, dass das Ganze etwas professioneller, etwas zeitgemäßer angepasst werden muss. Wir werden mit diesen ethnografischen Sammlungen zum Beispiel – auch im Sinne der heutigen Museumspolitik – ein wenig sensibler umgehen müssen als das in kolonialen Zeiten der Fall war.

Und wir werden Karl May ein bisschen von seinem Heldensockel herunterholen und zu einem interessanten, vielfältigen Menschen machen müssen, der er bekanntlich war. Die Klischees, die man in den letzten Jahrzehnten so populär von Karl May verbreitet hat, die greifen viel zu kurz. Er war eine psychologisch komplexe Persönlichkeit. Er hatte ganz große Schwächen, aber natürlich auch ganz interessante Stärken. Und das kann man der heutigen Gesellschaft ein bisschen interessanter präsentieren, als das in den letzten Jahrzehnten leicht stagnierend in Radebeul passiert ist.

Wir sind gerade in der Corona-Zeit mit den Erfahrungen belehrt worden, was digital so möglich ist. Wird es bei Ihnen auch Schritte in diese Richtung geben?