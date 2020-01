Herbert Renz-Polster: Fast unmöglich. Da sind so viele Ängste im Raum, dass selbst kleine Risiken uns als wirklich ganz groß erscheinen. Objektiv sind eigentlich die Verkehrswege für die Kinder heute sicherer als jemals in Deutschland. Wo man früher einfach drüber gesprungen ist, gibt es garantiert heute eine Ampel.

Es lässt sich dem schwer beikommen durch rationale Argumentation. Vielleicht darüber, was die Kinder eigentlich alles auf dem Schulweg erleben und was das für ihre – ich sag mal bewusst: Bildung eigentlich bedeutet, dass sie das dann alleine schaffen.

Wir reden viel davon, dass unsere Kinder selbständig sein sollen, reden von Autonomie. Und genau das ist eigentlich ein Übungsfeld für Autonomie: Selbständigkeit, soziale Kompetenz, miteinander in der Gruppe Sachen aushandeln – das Gefühl: das packe ich, das schaffe ich, ich bin groß. Die Kinder wachsen natürlich an solchen Dingen.

Kinder haben ein seltsames Verhalten, das haben wir auch mal gemessen in Kindergärten – die treibt es immer zu regelrechten Aktivitäts-Ausbrüchen. Deren Schulweg ist nicht gleichförmiges Dahinlaufen – deshalb ist Spazierengehen mit Kindern eigentlich die Pest. Weil die eigentlich nicht gepolt sind auf die gleichförmige Bewegung, sondern Stop and Go – dann setzen sie sich wieder hin, und dann rennen sie los – und das passiert natürlich auf dem Schulweg genauso.

Auf dem Schulweg können Kinder fürs Leben lernen, sagt Erziehungs-Experte Herbert Renz-Polster. Bildrechte: imago images / photothek

Aus der Risikoforschung weiß man: Der beste Risikoschutz ist für Kinder, dass sie Risiken eingehen. Aber eben nicht gleich die großen Risiken, sondern die üben ihren Körper, werden geschickter, sind motorisch in der Lage, wenn sie dann vom Fahrrad fallen, dann abzurollen. Und die ungeschickten Kinder fallen um wie ein Kartoffelsack, verletzen sich schwer. Also wirklich die ungeschicktesten Kinder haben die schwersten Verletzungen.



Deshalb ist eigentlich der Rat an die Eltern: Lass die Kinder in ihren Schritten die Risiken ausleben. Ja, da wird mal was passieren, aber es ist gleichzeitig der Schutz davor, dass etwas Schlimmes passiert.