Von "Conni kommt in den Kindergarten" bis zu "Conni backt Pizza" - für jede Situation bietet die brave Conni eine stellvertretende Erfahrung. Bildrechte: dpa

Fast gegensätzlich zur vorlauten Pippi kommt Vorzeigetochter Conni daher. Die Kinderbuchfigur sei vor allem gewöhnlich, dahinter stecke ein pädagogisch motiviertes literarisches Konzept, das Kinder mit Erfahrungen in Berührung zu bringen möchte, die demnächst in ihrem Leben anstehen, weiß Ritter. Bücher wie "Conni kommt in den Kindergarten" würden allgemeingültige, stellvertretende Erfahrungssituationen schaffen, in denen "das Kind im Schonraum der heimischen Lektüresituation erleben kann, wie das denn wohl sein könnte."