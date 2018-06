Kirsten Fuchs erzählt so, als säße man mit ihr am Stammtisch: Sehr direkt und mit viel Witz. Das Publikum liebt ihre Geschichten aus dem Alltag und wenn sie auf der Bühne aus ihren Texten liest, dann toben die Leute. Auch wenn das alles gar nicht so lustig ist, manchmal: Ihre Pointen sitzen.

Nach 16 Jahren mal wieder in der alten Tischlerei - im Hintergrund der Ausbilder von einst Bildrechte: artour / MDR FERNSEHEN

Eigentlich wollte Kirsten Fuchs mal "ältere deutsche Literatur" studieren in Berlin. Aber dann war an der Humbold-Uni gleich Streik, sagt sie. Vor allem stellte sie fest, dass sie nichts mit diesem Studium anfangen konnte. Schon nach einem Semester hörte sie wieder auf - und machte eine Lehre zur Tischlerin. Was "Konkretes" eben. In dieser Zeit wurde aus dem braven Mädchen, das 1977 in Karl-Marx-Stadt auf die Welt kam, eine "Soft-Punkerin". Die Ausbildung beendete sie 2002 trotzdem mit Bravour, wie ihr Ausbilder bei der Wiederbegegnung 16 Jahre später versichert. Eigentlich wollte Kirsten Fuchs nach der Lehre alte Möbel restaurieren. Dann aber gewann sie den angesehenen "Open Mike"-Wettbewerb und wurde mit ihren Texten berühmt.