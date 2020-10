Wenn Richard Wagner gerade nicht damit beschäftigt war, ein Drama, ein Gedicht oder ein Pamphlet zu verfassen oder die Oper zu revolutionieren, dann widmete er sich seiner Korrespondenz, und das nicht zu knapp. Über 9.000 Schriftstücke sind belegt.

In Leipzig, der Geburtsstadt des Komponisten, begann man in den 1960er-Jahren mit der Herausgabe sämtlicher Briefe Richard Wagners. Das Jahrhundertprojekt wurde nach 1999 vom Traditionsverlag Breitkopf & Härtel weitergeführt und liegt derzeit in 22 Bänden bis zum Jahr 1870 vor.

Ein imponierendes Zeitdokument

Richard Wagners Briefe bilden ohne Zweifel eine der außerordentlichsten Korrespondenzen der Kulturgeschichte. Was sich hier auf tausenden eng beschrieben Seiten ausbreitet, ist zunächst einmal das Ergebnis eines schier unerschöpflichen Mitteilungsbedürfnisses. Dann aber auch ein einzigartiges Zeugnis künstlerischer Willenskraft, psychologischen Scharfsinns und intellektueller Energie, schließlich ein imponierendes Lebens- und Zeitdokument.

Wagners Korrespondenz ist schon rein physisch eine erstaunliche Leistung und dem Gehalt nach ein schöpferisches Lebenswerk für sich. Von dieser Fülle kann diese Auswahl nur eine Andeutung geben. Sie enthält Briefe an Robert Schumann, Franz Liszt, Giacomo Meyerbeer, Friedrich Nietzsche, Hans von Bülow, Mathilde Wesendonck und Peter Cornelius, an den Freund und Mäzen König Ludwig II., an die erste Ehefrau Minna Wagner und die Geliebte und spätere zweite Ehefrau Cosima.

Der Sprecher Gert Westphal

Gert Westphal wurde am 5. Oktober 1920 in Dresden als Sohn eines Fabrikanten geboren und wuchs hier in der Villa Blasewitzer Straße 1 auf. Sein nach dem Blasewitzer Realgymnasium 1939 begonnenes Schauspielstudium am Dresdner Konservatorium beendete der Kriegsdienst bereits ein Jahr später.