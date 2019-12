Charles Dickens (1812-1870), Autor der "Pickwickier" und des "Oliver Twist", war bereits ein etablierter Schriftsteller, als er 1843 in nur sechs Wochen seine berühmte Erzählung "Ein Weihnachtslied in Prosa" schrieb. "A Christmas Carol", wie das Werk im Original heißt, ist Weihnachts- und Gespenstergeschichte.

Spuk-und Geistergeschichten wurden in England traditionell an Heiligabend erzählt. Weihnachten, das Anfang des 19. Jahrhunderts kaum gefeiert wurde, entwickelte sich in viktorianischer Zeit zu einem großen Familienfest. Man besann sich auf alte Weihnachtslieder. Neue Bräuche, wie Weihnachtsbäume, verbreiteten sich schnell.

Die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts, die sogenannten "hungry fourties", waren eine Zeit großer Not. Charles Dickens, der in seiner Jugend selbst Armut erfahren hatte, war sehr besorgt über die elende Lage großer Teile der Bevölkerung, insbesondere der Kinder. Er wollte zunächst ein politisches Pamphlet verfassen, entschied sich dann aber für eine fiktive Geschichte, um seine Landsleute aufzurütteln.

Ein Weihnachtslied in Prosa

Der Warenhausinhaber und Geldverleiher Ebenzer Scrooge ist ein kaltherziger, verbitterter Misanthrop. Er ist zu geizig, um in seinem Kontor auch nur eine Kerze anzuzünden und lässt seinen Gehilfen Bob Cratchit in der Kälte arbeiten. Scrooge verbscheut Weihnachten, Güte und Mitgefühl tut er als Unsinn ab. Eine Einladung seines Neffen zum Weihnachtsessen schlägt er aus.

Fröhliche Weihnachten! Der Henker hole die fröhlichen Weihnachten! … Wenn es nach mir ginge", setzte Scrooge heftig hinzu, "so müßte jeder Narr, der mit seinem 'Fröhliche Weihnachten' herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig im Herzen begraben werden. Charles Dickens Ein Weihnachtslied in Prosa

Als Scrooge am Abend nach Hause kommt, erscheint ihm der Geist seines sieben Jahre zuvor verstorbenen Geschäftspartners Marley. Zur Strafe für sein versäumtes Leben ist er dazu verdammt, mit schweren Ketten auf der Erde umherzuirren. Der Geist warnt seinen alten Freund: Auch Scrooge werde nach seinem Tod solche Ketten tragen, aber es gäbe noch eine Möglichkeit, seinem Schicksal zu entkommen.

Des Nachts wird Scrooge von drei Geistern heimgesucht – dem Geist der vergangenen, der diesjährigen und künftigen Weihnacht. Sie zeigen ihm, wer er war, was aus ihm geworden ist und welch erbärmliches Ende ihm bevorsteht.

Als Scrooge am Weihnachtsmorgen aufwacht, ist er ein anderer Mensch. Er wandelt sich vom Geizhals zum Wohltäter und versucht begangenes Unrecht wiedergutzumachen.

Er hatte keinen ferneren Verkehr mit Geistern, sondern lebte von jetzt an nach dem Grundsatz gänzlicher Enthaltsamkeit; und immer sagte man von ihm, er wisse Weihnachten recht zu feiern, wenn es überhaupt ein Mensch wisse. Charles Dickens Ein Weihnachtslied in Prosa

Detektivgeschichten

In den 1850er-Jahren gab Charles Dickens das Wochenmagazin "Household Words" heraus. Er veröffentlichte darin Essays, Reportagen, literarische Texte und einige Romane in Fortsetzungen. Unter anderem verfasst Dickens auch eine Reihe sehr wohlwollender Artikel über die Moderne Londoner Polizeiarbeit, mit denen er dazu beitrug, das Misstrauen in der Bevölkerung gegen diesen Berufsstand abzubauen.

1842 hatte man bei Scotland Yard mit dem Aufbau einer Kriminalabteilung begonnen. In "Die Geheimpolizei", im Original "A Detective Police Party" erzählt Dickens vom Besuch einiger Gentlemen in den Redaktionsräumen seiner Wochenzeitschrift: Zwei Inspektoren und fünf Sergeanten. Im Unterschied zu den uniformierten Polizisten von Scotland Yard ermitteln diese Beamten nur in Zivilkleidung und mischen sich bei Bedarf incognito unters finstere Volk.

Die Ermittler dieser findigen Polizeitruppe geben - in aller Bescheidenheit natürlich - ihre trickreichsten Einsätze zum Besten, die sie damals in London, der Hauptstadt des Verbrechens, und seiner Umgebung erlebt haben.

Der Schriftsteller Charles Dickens

Charles Dickens (1812-1870) Bildrechte: IMAGO Charles Dickens wurde am 7. Februar 1812 in Landport geboren. Als sein Vater 1824 in Schuldhaft kam, musste der zwölfjährige Charles in einer Schuhwichsfabrik arbeiten. Nach der Lehrzeit in einer Anwaltskanzlei wurde er Prozess-Stenograph und begann für verschiedene Zeitungen zu arbeiten. Erste Erzählungen erschienenen ab 1833. Mit seiner Sammlung "Skizzen von Boz" (1836) und "Die Pickwickier"(1837) hatte er überraschend Erfolg und wurde schnell zu einem bekannten Autor. Es folgten Meisterwerke wie "Oliver Twist" (1837), "David Copperfield" (1849) und "Große Erwartungen" (1860). Dickens war Herausgeber verschiedener Zeitschriften. Er unternahm mehrere Lese- und Vortragsreisen durch England und die USA. Charles Dickens starb am 9. Juni 1870 in Rochester.

Der Sprecher Stefan Wigger

Stefan Wigger, am 26. März 1932 in Leipzig geboren, besuchte die Schauspielschule in Hannover. Nach Anfängen in Lüneburg, Kiel und Baden-Baden war er bis 1978 am Schillertheater in Berlin engagiert. Daneben war Stefan Wigger in vielen Fernsehrollen zu sehen, u. a. im Durbridge-Krimi "Dies Bildnis ist zum Morden schön" und in der Familienserie "Tierarzt Dr. Engel".



Als Sprecher hat er sich ein großes Repertoire an Lesungen von Texten verschiedenster Autoren erarbeitet (u.a. mit dem Jazzmusiker "Baby" Sommer). MDR KULTUR produzierte mit Stefan Wigger 1998 eine Lesung von Karl Mays "Winnetou", Band 1. Stefan Wigger starb am 13. Februar 2013 in München.

Der Sprecher Herwart Grosse

Herwart Grosse, geboren am 17. April 1908 in Berlin, absolvierte eine kaufmännische Lehre und entdeckte nebenbei die Schauspielerei. Nach Auftritten an der Jungen Volksbühne nahm er bei Paul Bild Schauspielunterricht, den er 1933 mit einer Prüfung abschloss. Er spielte am Preußischen Staatstheater, am Theater der Jugend und am Schillertheater. Nach dem Krieg holte ihn sein Lehrer ans Deutsche Theater, dessen Ensemble er bis zu seinem Tod angehörte.



Ab 1947 spielte er in zahlreichen DEFA-Filmen, wo er selbst in kleinen Rollen Akzente setzte. Zu seinen wichtigsten Rollen zählen der IG-Farben-Direktor von Decken in „Rat der Götter“ (1950) von Kurt Maetzig und Oberarzt Dr. Carlsen in „Professor Mamlock“ (1961) von Konrad Wolf. Herwart grosse starb am 27. Oktober 1982 in Berlin.