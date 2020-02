Inhalt der einzelnen Folgen Folge 1 | 03.02.2020

Mein Leben für die Zeitung | Es liest: Herwart Grosse | Rdf. d. DDR 1982



Folge 2 | 04.02.2020

Ein Vulkan bricht aus | Es liest: Walter Niklaus | Rdf. d. DDR 1984



Folge 3 | 05.02.2020

Entdeckungen in Mexiko | Es liest: Peter Brause | Rdf. d. DDR 1986



Folge 4 | 06.02.2020

Briefe des Jahrhunderts: Egon Kisch an seinen Bruder Paul, 19. Oktober 1917 | Es liest: Cornelius Obonya

Briefe des Jahrhunderts: Ernestine Kisch an ihren Sohn Egon Erwin, 28. Oktober 1918 | Es liest: Maria Alexander | MDR 1999



Folge 5 | 07.02.2020

Der Naturschutzpark der Geistigkeit-Weimar | Es liest: Martin Seifert | MDR 1999



Folge 6 |10.02.2020

Debüt beim Mühlenfest | Es liest: Andreas Wimberger | BR 1997



Folge 7 | 11.02.2020

Die Himmelfahrt der Galgentoni | Es liest: Gisela May | Bear Family Records 2014



Folge 8 | 12.02.2020

Elliptische Tretmühle | Es liest: Jens Scholkmann | NDR 1979



Folgen 9 - 10 | 13. - 14. 02.2020

Wie ich eine Frau suchte | Es liest: Manfred Wagner | Rdf. d. DDR 1986



Folgen 11 - 14 | 17. - 20.02.2020

Geschichten aus sieben Ghettos | Es liest: Arno Wyzniewski | Rdf. d. DDR 1985



Folge 15 | 21.02.2020

Karl Marx in Karlsbad | Es liest: Albert Hetterle | Rdf. d. DDR 1983



Folge 16 | 24.02.2020

Auswärtige Berichterstattung

Friedhof reicher Hunde | Es liest: Otto Stark | Rdf. d. DDR 1974



Folge 17 | 25.02.2020

Das 'Magdalenenheim' | Es liest: Otto Stark | Rdf. d. DDR 1974



Folgen 18 - 19 | 26. - 27.02.2020

Kämpfe um die Lokalnotiz, speziell um Selbstmorde | Mit: Peter Matic | RIAS 1985



Folge 20 | 28.02.2020

Der erste Schub | Es liest: Jens Scholkmann | NDR 1979